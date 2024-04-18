Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ανέφεραν σε μέσο του Κατάρ ότι οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν το σχέδιο του Ισραήλ για επιχείρηση στη νότια πόλη Ράφα της Γάζας, σε αντάλλαγμα να μην πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επίθεσης εναντίον του Ιράν, αναφέρουν οι Times of Israel.

«Η αμερικανική κυβέρνηση έδειξε αποδοχή του σχεδίου που είχε παρουσιάσει προηγουμένως η κατοχική κυβέρνηση σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, με αντάλλαγμα να μην πραγματοποιήσει επίθεση μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν», είπε στο δίκτυο Al-Araby Al-Jadeed ανώνυμος αξιωματούχος.

Παράλληλα, Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Αίγυπτος προετοιμάζεται προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τυχόν πιθανές επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης επιχείρησης.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, τέσσερα τάγματα της Χαμάς πιστεύεται ότι βρίσκονται στη Ράφα μαζί με πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες που έχουν καταφύγει εκεί αφού τράπηκαν σε φυγή από τις μάχες σε άλλα μέρη της Λωρίδας. Στη Ράφα, επίσης, εκτιμά το ισραήλ ότι κρύβονται οι ηγέτες της Χαμάς, πιθανώς μαζί με ισραηλινούς ομήρους.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πολλές φορές ισχυριστεί ότι έχει εγκρίνει σχέδια για μια επιχείρηση στη Ράφα ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε ότι έχει αποφασιστεί η ημερομηνία για την επίθεση.



Πηγή: skai.gr

