Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Μόσχα επιμένει να τοποθετεί στο ίδιο κάδρο ισλαμιστική τρομοκρατία και Κίεβο πηγαίνοντας, ωστόσο, ένα βήμα παραπέρα.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας, Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ, με δηλώσεις του χθες, Τρίτη, κατηγόρησε όχι μόνο την Ουκρανία αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.

«Πιστεύουμε ότι η ενέργεια προετοιμάσθηκε, ταυτόχρονα, από τους ίδιους τους ριζοσπαστικούς ισλαμιστές και, εννοείται, διευκολύνθηκε από τις δυτικές ειδικές υπηρεσίες» τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας – χωρίς να παραθέτει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, ότι «και οι ίδιες οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες εμπλέκονται άμεσα».

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αρκέστηκε μονάχα στο να σημειώσει, ότι οι φερόμενοι δράστες της επίθεσης προσπάθησαν να διαφύγουν προς την Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τους σχετικούς ισχυρισμούς του προέδρου της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, μία ημέρα νωρίτερα.

Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση του Λευκορώσου προέδρου, Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο οποίος αν και - επισήμως - ο τελευταίος σύμμαχος του Βλάντιμιρ Πούτιν σε ευρωπαϊκό έδαφος, είπε πως οι δράστες αρχικά προσπάθησαν να περάσουν στη Λευκορωσία.

Από την πλευρά του το Κίεβο αρνείται σταθερά οποιαδήποτε ανάμιξη. Ο σύμβουλος δε της ουκρανικής προεδρίας, Μιχαϊλο Ποντολιακ, με σχετική του ανάρτηση στο Χ, πρώην Τουίτερ, έκανε λόγο για «ψέματα» τα οποία, όπως τόνισε, διαδίδονται «από επίσημα χείλη».

Ο κ. Ποντολιακ αναφέρθηκε, μάλιστα, και στις σχετικές δηλώσεις του Νικολάι Πατρούσεφ, του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο οποίος, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο εάν πίσω από την επίθεση ήταν «ο ISIS ή η Ουκρανία;», εκείνος, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο SHOT, απάντησε «η Ουκρανία».

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος σημειώνει μέσω της εκπροσώπου του, Καρίν Ζαν-Πιερ, ότι ο Ρώσος πρόεδρος «γνωρίζει πολύ καλά» πως η τρομοκρατική επίθεση την περασμένη Παρασκευή στο Κρόκους Μιούζικ Χολ στη Μόσχα διεξήχθη από το Ισλαμικό Κράτος.

Στην ίδια γραμμή είναι πλέον και η Γαλλία με τον πρόεδρο της χώρας να έχει καλέσει ήδη από τη Δευτέρα τη Μόσχα «να μην στρέψει κατά της Ουκρανίας» την ευθύνη καθώς, όπως εξήγησε, αυτό θα ήταν «εξίσου κυνικό και αντιπαραγωγικό για τη Ρωσία και την ασφάλεια των πολιτών της».

Μέχρι στιγμής η Ρωσική Ομοσπονδία θρηνεί 139 νεκρούς. 90 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκ των οποίων οι 22 παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε ό,τι αφορά στους τέσσερις, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση για τρομοκρατία ως ύποπτοι για την επίθεση, οι ρωσικές αρχές έχουν επιστρατεύσει ερευνητές και βρίσκονται ήδη στο Τατζικιστάν προκειμένου να ανακρίνουν τις οικογένειες τους.

Τα εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού στα πρόσωπά τους καθώς και η εικόνα ενός εξ αυτών σε ειδικό φορείο και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εξακολουθούν να κάνουν τον γύρο του κόσμου γεννώντας αντιδράσεις ενώ Τούρκος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε πως δύο εξ αυτών είχαν περάσει για μικρό χρονικό διάστημα από την Τουρκία προτού ταξιδέψουν για τη Ρωσία στις 2 Μαρτίου.

Ήδη στην Τουρκία έχει ξεσπάσει καταιγίδα συλλήψεων.

Όπως έγινε γνωστό, οι τουρκικές αρχές έχουν προβεί ήδη σε 147 συλλήψεις υπόπτων για διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 30 επαρχίες. Όλοι κατηγορούνται πως είναι ενεργά μέλη του Ισλαμικού Κράτους, ότι είχαν συμμετάσχει σε ένοπλες επιχειρήσεις της οργάνωσης και ότι είχαν βοηθήσει στη χρηματοδότησή της.

