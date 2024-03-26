Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο είπε σήμερα ότι οι ένοπλοι που επιτέθηκαν την περασμένη Παρασκευή στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα επιχείρησαν αρχικά να διαφύγουν στη χώρα του, όχι στην Ουκρανία, όπως επιμένουν οι Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ουκρανία είχε προετοιμάσει ένα «παράθυρο» ώστε οι δράστες να περάσουν τα σύνορα, τα οποία είναι εμπόλεμη ζώνη. Η Ουκρανία αρνείται κατηγορηματικά κάθε ανάμιξή της αλλά δύο από τους ισχυρότερους συμμάχους του Ρώσου προέδρου, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ και ο αρχηγός της υπηρεσίας ασφαλείας FSB Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ, κατηγόρησαν ευθέως το Κίεβο σήμερα, χωρίς να παρουσιάσουν κάποια απόδειξη.

Ωστόσο ο Λουκασένκο, που είναι επίσης στενός σύμμαχος του Πούτιν, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Λευκορωσίας και της Ρωσίας συντόνισαν τις ενέργειές τους καθώς το όχημα των υπόπτων κινήθηκε στα νοτιοδυτικά της Μόσχας, προς την περιοχή του Μπριάνσκ, που συνορεύει τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Λευκορωσία. Είπε επίσης ότι η Λευκορωσία έστησε πολύ γρήγορα σταθμούς ελέγχου στα σύνορα. «Για αυτό δεν μπόρεσαν να μπουν στη Λευκορωσία. Το είδαν αυτό και έφυγαν και πήγαν στην περιοχή των ρωσοουκρανικών συνόρων» φέρεται να είπε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο BelTA.

«Ο Πούτιν κι εγώ δεν κοιμηθήκαμε για μία ημέρα (…) Είχαμε συνεχή επικοινωνία», πρόσθεσε.

Ο Μπορτνίκοφ είπε ότι η Ρωσία γνώριζε πως η Ουκρανία εκπαίδευε ισλαμιστές μαχητές στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι πληροφορίες τους επιβεβαιώνουν την ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος. Ο ίδιος ο Πούτιν παραδέχτηκε ότι η επίθεση διαπράχθηκε από ισλαμιστές αλλά είπε ότι θέλει να μάθει ποιος έδωσε την εντολή.

Πηγή: skai.gr

