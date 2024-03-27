Κολομβία: Τουλάχιστον οκτώ αντάρτες σκοτώθηκαν σε επιχείρηση του στρατού

Τουλάχιστον οκτώ αντάρτες σκοτώθηκαν στη νοτιοδυτική Κολομβία, όπου άρχισε από την περασμένη εβδομάδα να διεξάγεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση του στρατού εναντίον της κυριότερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, ενημέρωσε χθες Τρίτη στρατιωτική πηγή, μερικές ημέρες μετά τη διακοπή της αμοιβαίας κατάπαυσης του πυρός, με απόφαση της κυβέρνησης.

Από την περασμένη εβδομάδα, ο απολογισμός της επιχείρησης ανέρχεται σε «οκτώ νεκρούς και 17 τραυματίες» στις τάξεις της ένοπλης οργάνωσης, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διοικητής των μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στον νομό Κάουκα, ο στρατηγός Φεδερίκο Μεχία, εξηγώντας πως οι αριθμοί αυτοί αναφέρθηκαν σε υποκλαπείσες επικοινωνίες μεταξύ ανταρτών.

Οι απώλειες των ανταρτών, εξήγησε ο στρατηγός Μεχία, καταγράφτηκαν στο Κανιόν δελ Μικάι, ορεινή περίκλειστη περιοχή του νομού, οχυρό της οργάνωσης EMC («Κεντρικό Γενικό Επιτελείο»), της κυριότερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC («Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας»), οι οποίοι απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 κι έχουν ξαναπάρει τα όπλα.

Χθες Τρίτη επικρατούσε ήρεμη και ομαλή κατάσταση στο Φαράγγι της Μικάι, διαπίστωσε ομάδα του AFP που κάνει ρεπορτάζ επιτόπου.

Την Κυριακή, οι ρεπόρτερ πήγαν στην κοινότητα Ελ Πλατεάδο, υπό τον έλεγχο του EMC, όμως όχι μακριά από θέσεις του στρατού, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα όριά της. Και εκεί έμοιαζε να επικρατεί ηρεμία, παρότι τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκαν σποραδικές μάχες σε βουνά που επιβλέπουν την κοινότητα, σύμφωνα με αξιωματικό του EMC στην περιοχή.

Τη 17η Μαρτίου, η κυβέρνηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωνε ότι αναστέλλεται σε τρεις νομούς η ισχύς συμφωνίας αμοιβαίας κατάπαυσης του πυρός που είχε συναφθεί με την οργάνωση έπειτα από σειρά αιματηρών επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας αυτόχθονης μεγάλης ηλικίας, ηγετικής μορφής φυλής, από μέλη του EMC. Η κατάπαυση του πυρός συνεχίζει να εφαρμόζεται σε άλλους νομούς, ιδίως κατά μήκος των συνόρων με τη Βενεζουέλα και στο τμήμα του Αμαζονίου που διασχίζει την Κολομβία.

Και την περασμένη εβδομάδα, ο στρατός ενημέρωσε πως ξεκινά επίθεση ευρείας κλίμακας, που βάφτισε «επιχείρηση Μάντους», με σκοπό την αποτροπή «της εγκληματικής δραστηριότητας του EMC στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας». Στο πλαίσιο της επιχείρησης, προβλέπεται η ανάπτυξη συνολικά 32.000 στρατιωτικών στους τρεις γειτονικούς νομούς που αφορά η διακοπή της κατάπαυσης του πυρός. Και οι τρεις βρέχονται από τον Ειρηνικό και χαρακτηρίζονται ζώνες όπου παράγονται μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

