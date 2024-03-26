Η χρήση βασανιστηρίων εις βάρος κρατουμένων είναι απαράδεκτη, δήλωσε σήμερα η Ρωσίδα επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που έδειχναν την ανάκριση των υπόπτων για την πολύνκερη επίθεση της περασμένης εβδομάδας στην αίθουσα συναυλιών Crocus City κοντά στη Μόσχα.

Οταν εμφανίστηκαν την Κυριακή σε δικαστήριο της Μόσχας, ένας από τους ύποπτους ενόπλους εμφανίστηκε στο βίντεο με κομμένο το αυτί του, ένας άλλος δεν μπόρεσε να καταθέσει καθώς ήταν ανάισθητος ενώ και οι τέσσερις συλληφθέντες είχαν εμφανή σημάδια κακοποίησης.

«Παρά το γεγονός ότι η κράτηση εγκληματιών μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας και το ποινικό δίκαιο ορίζει ότι οι ενέργειες που γίνονται στη διάρκεια συλλήψεων, οι οποίες προκαλούν σωματική βλάβη δεν συνεπάγονται ευθύνη, είναι απολύτως απαράδεκτο να υποβάλλονται σε βασανιστήρια κρατούμενοι και κατηγορούμενοι", δήλωσε η επίτροπος Τατιάνα Μοσκάλκοβα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Η ίδια πρόσθεσε ότι όποιες διαδικαστικές και επιχειρησιακές ενέργειες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο.

Το ρωσικό Σύνταγμα απαγορεύει τα βασανιστήρια και η Ρωσία έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ Κατά των Βασανιστηρίων.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε χθες να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε αν οι συλληφθέντες υπέστησαν βασανιστήρια.

