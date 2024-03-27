Πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε χθες Τρίτη ότι το NATO εξετάζει το ενδεχόμενο να καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους σε περίπτωση που πλησιάζουν πολύ τα σύνορα κρατών-μελών της ατλαντικής συμμαχίας, δυο ημέρες αφού η Βαρσοβία έκανε λόγο για παραβίαση του εναέριου χώρου της.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ρωσικός πύραυλος κρουζ που εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον πόλεων της δυτικής Ουκρανίας παρεισέφρησε στον πολωνικό εναέριο χώρο για 39 δευτερόλεπτα.

Το πολωνικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε πως ενεργοποιήθηκαν όλα τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πως ο πύραυλος αυτός θα καταρριπτόταν εάν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη πως κατευθυνόταν σε στόχο στο πολωνικό έδαφος.

Χθες, ο πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών Αντρζέι Σέινα δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF24 ότι «αναλύονται διάφορες σκέψεις στο NATO» έπειτα από αυτό το συμβάν, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας «να καταρρίπτονται πύραυλοι αν πλησιάζουν υπερβολικά τα σύνορα» των κρατών μελών της συμμαχίας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η Πολωνία.

Κάτι όμως που «δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τη συμφωνία της ουκρανικής πλευράς και παίρνοντας υπόψη τις διεθνείς συνέπειες», πρόσθεσε ο κ. Σέινα.

Η Βαρσοβία καταδίκασε προχθές Δευτέρα το γεγονός ότι ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Πολωνία αγνόησε την επίσημη κλήση του στο υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί διαμαρτυρία για το συμβάν με τον πύραυλο.

Η πολωνική διπλωματία ανέφερε κατόπιν πως ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι συζήτησε το ζήτημα με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης, ο κ. Στόλτενμπεργκ «υπενθύμισε πως το NATO έχει αυξήσει κατά πολύ την επαγρύπνησή του και έχει ενισχύσει τις θέσεις του στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας, ειδικά στην Πολωνία», ανέφερε χθες ανώτερος αξιωματούχος του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Η Πολωνία είχε ανακοινώσει στα τέλη του Δεκεμβρίου ότι ρωσικός πύραυλος παραβίασε τον εναέριο χώρο της εν πτήσει προς την Ουκρανία προτού βγει από αυτόν μερικά λεπτά αργότερα.

Πάντα κατά τις πολωνικές αρχές, έναν χρόνο νωρίτερα, άλλος ρωσικός πύραυλος κρουζ, τύπου KH-55 —που είναι ικανός να φέρει τόσο συμβατική όσο και πυρηνική γόμωση—, κατέπεσε στην Πολωνία, όμως τα συντρίμμια του δεν βρέθηκαν παρά τον Απρίλιο του 2023 από διερχόμενο σε δάσος κοντά στην Μπίντγκοστς (βόρεια), περίπου 500 χιλιόμετρα από τα ανατολικά σύνορα της χώρας.

Και, τον Νοέμβριο του 2022, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικός αντιαεροπορικός πύραυλος κατέπεσε στο πολωνικό χωριό Σεβόντοφ, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

