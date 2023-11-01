Επί ποδός η Βρετανία: Περιμένει τη δυνατή καταιγίδα Κιάραν

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πορτοκαλί και κίτρινες προειδοποιήσεις για έντονες, συνεχείς βροχοπτώσεις και για ισχυρούς ανέμους έχει εκδώσει το Μετεωρολογικό Γραφείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η δυνατή kαταιγίδα Κιάραν προσεγγίζει τη Μεγάλη Βρετανία.

Οι προειδοποιήσεις αφορούν πρωτίστως τη νότια ακτή της Αγγλίας όπου από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης αναμένονται άνεμοι ταχύτητας έως και 160 χιλιομέτρων την ώρα, αλλά και ύψος βροχής κοντά ακόμα και στα 80 χιλιοστά κατά τόπους.

Οι σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν συστήσει αποφυγή ταξιδιών, αεροπορικές εταιρείες έχουν ενημερώσει για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ζημιές, διακοπή ηλεκτροδότησης, ξεριζωμένα δέντρα, ιπτάμενα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς, καθώς και πλημμύρες που μπορούν να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές.

Στις νήσους Τζέρσεϊ και Γκέρνσεϊ στη Θάλασσα της Μάγχης έχει δοθεί εντολή στους πολίτες να μην κυκλοφορούν έξω. Η αστυνομία στο Τζέρσεϊ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση υπό το φόβο εκτενών ζημιών και τραυματισμών, ενώ στο Γκέρνσεϊ αγορές πανικού ενόψει της κακοκαιρίας οδήγησε σε άδεια ράφια στα σουπερμάρκετ.

Ήδη η καταιγίδα έχει προκαλέσει προβλήματα και πλημμύρες στη Βόρεια Ιρλανδία και έχει προκαλέσει κάποιες πρώτες δυνατές βροχές στη νότια Αγγλία.

Φόβοι διατυπώνονται και για την κατάσταση στη Σκωτία, όπου υπάρχουν ακόμα συσσωρευμένα ύδατα από το πολύνεκρο πέρασμα της Καταιγίδας Μπαμπέτ πριν από μιάμιση εβδομάδα.

Οι κίτρινες προειδοποιήσεις για βροχοπτώσεις και ανέμους στη νότια Αγγλία και στην Ουαλία ισχύουν από τις 6 το βράδυ τοπική της Τετάρτης έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Για τα ξημερώματα και το πρωί της Πέμπτης η προειδοποίηση έχει αναβαθμιστεί σε πορτοκαλί όσον αφορά τους ανέμους σε νοτιοδυτική και νότια Αγγλία, καθώς και στην Ουαλία.

Σε ισχύ βρίσκονται επίσης τουλάχιστον 150 συναγερμοί για πλημμύρες σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Καταιγίδα Κιάραν μπορεί να αποδειχθεί μία από τις εντονότερες καταιγίδες που έχει βιώσει ποτέ το Ηνωμένο Βασίλειο το μήνα Νοέμβριο.

