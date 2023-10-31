Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει την Τετάρτη για ένα αριθμό Παλαιστινίων τραυματιών προκειμένου να ολοκληρώσουν την περίθαλψή τους σε αιγυπτιακά νοσοκομεία, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο αιγυπτιακές πηγές καθώς και έναν Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Την είδηση μετέδωσε επίσης το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Cairo.

Συγκεκριμένα, 81 κάτοικοι της Γάζας με σοβαρούς τραυματισμούς θα εισέλθουν στην Αίγυπτο για να λάβουν θεραπεία, ανακοίνωσε η Γενική Αρχή Διέλευσης και Συνόρων στη Γάζα.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζάτσι Χανέγκμπι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ ελπίζει ότι το Κάιρο θα ανοίξει τα σύνορά του προκειμένου να επιτρέψει στους τραυματίες να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο της Ράφα μαζί με νοσοκομεία που μπορούν να δημιουργηθούν στην πλευρά των συνόρων της Αιγύπτου.

«Ιατρικές ομάδες θα είναι παρούσες αύριο στη διάβαση για να εξετάσουν τα περιστατικά που προέρχονται [από τη Γάζα] μόλις φτάσουν… και να καθορίσουν τα νοσοκομεία στα οποία θα σταλούν», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας ιατρικός αξιωματούχος στην πόλη Ελ Αρίς της Αιγύπτου.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε, ωστόσο, στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ότι το άνοιγμα της διάβασης δεν έχει λάβει την τελική έγκριση. Δεν απέκλεισε όμως ότι θα ανοίξει πράγματι.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Ματ Μίλερ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν είχε να κάνει ανακοινώσεις σχετικά με το άνοιγμα του περάσματος για τους αμάχους, αλλά σημείωσε ότι «έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο, ακόμη και τις τελευταίες ώρες».

Ο Μίλερ είπε ότι το τμήμα εργάζεται εντατικά για το θέμα, με τον Πρέσβη Ντέιβιντ Σάτερφιλντ να εργάζεται στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

