Τι έδειξαν οι πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ο ξαφνικός θάνατος του 54χρονου ηθοποιού Μάθιου Πέρι δεν ήταν αποτέλεσμα υπερβολικής δόσης φαιντανύλης ή μεθαμφεταμίνης, όπως δείχνουν οι πρώτες εξετάσεις, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο στο σπίτι του στην Καλιφόρνια σκορπίζοντας θλίψη στους φανς της σειράς «Φιλαράκια» αλλά και στον καλλιτεχνικό χώρο.

Πηγές της αστυνομίας δήλωσαν στο TMZ ότι οι ερευνητές έκαναν ένα τεστ στον ηθοποιό που αποκάλυψε ότι δεν είχε το οπιοειδές αναλγητικό φαιντανύλη ή το συνθετικό ναρκωτικό μεθαμφεταμίνη στον οργανισμό του τη στιγμή του θανάτου του.

Αυτή τη στιγμή διεξάγονται πιο αναλυτικές τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν έως και έξι μήνες, για να διαπιστωθεί η επίσημη αιτία θανάτου.

Πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ότι στην οικία του βρέθηκαν συνταγογραφούμενα φάρμακα και θα αποτελέσουν μέρος της εξέτασης, κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική.

Η New York Post επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί έλαβαν ένα τηλεφώνημα που ανέφερε ότι ο εκλιπών ηθοποιός βρισκόταν στο τζακούζι του και δεν ανέπνεε. Η ταυτότητα του καλούντος δεν έχει αποκαλυφθεί από τις αρχές, αν και το TMZ ανέφερε ότι ήταν η βοηθός του Πέρι, η οποία πήρε τηλέφωνο όταν επέστρεψε στο σπίτι.

«Δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια»

Ο αστυνόμος Σκοτ Γουίλιαμς του LAPD, επικεφαλής του τμήματος ανθρωποκτονιών-ληστειών, δήλωσε την Κυριακή ότι «η αιτία θανάτου μπορεί να μην γίνει γνωστή για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια».

Σημειώνεται πως ο ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας καθώς είχε διαγνωστεί με καταθλιπτική διαταραχή.

Ακόμη, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες βρέθηκε ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Ο Μάθιου Πέρι ήταν καπνιστής και πάλευε χρόνια με τον εθισμό του στο αλκοόλ καθώς και στα οπιούχα, αλλά ισχυρίστηκε ότι ήταν απεξαρτημένος λίγο πριν τον ξαφνικό θάνατό του από πνιγμό.

