Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι «σοκαρισμένος» από τον μεγάλο αριθμό θυμάτων από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε καταυλισμό προσφύγων στη Γάζα, και κάλεσε τις μαχόμενες πλευρές να σεβαστούν τους διεθνείς κανόνες πολέμου.



«Βασιζόμενοι στη σαφή θέση του Συμβουλίου της ΕΕ ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και διασφαλίζοντας την προστασία όλων των αμάχων, είμαι σοκαρισμένος από τον μεγάλο αριθμό θυμάτων μετά τον βομβαρδισμό του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπαλίγια από το Ισραήλ» τόνισε ο Μπορέλ στο X.

Επτά όμηροι πολίτες έχασαν τη ζωή τους στην Τζαμπαλίγια κατά τις ισραηλινές επιθέσεις ανέφερε νωρίτερα η Χαμάς

Building on EU Council’s clear stance that Israel has the right to defend itself in line with international humanitarian law and ensuring the protection of all civilians, I am appalled by the high number of casualties following the bombing by Israel of the Jabalia refugee camp. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 1, 2023

Τουλάχιστον έξι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κατοικημένες περιοχές στον προσφυγικό καταυλισμό στα περίχωρα της πόλης της Γάζας την Τρίτη, σκοτώνοντας περισσότερους από 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 150 άτομα, δήλωσαν αξιωματούχοι της Χαμάς.

Νέο σχόλιο για τις επιδρομές στη Τζαμπαλίγια έκαναν το πρωί της Τετάρτης οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

«Κατά τη διάρκεια των μαχών χθες (Τρίτη), τα στρατεύματα των IDF αναγνώρισαν αρκετούς τρομοκράτες της Χαμάς που εγκλωβίστηκαν σε ένα πολυώροφο κτίριο -που βρισκόταν κοντά σε σχολείο, ιατρικό κέντρο και κυβερνητικά γραφεία- στην περιοχή Τζαμπαλίγια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Τα στρατεύματα των IDF ζήτησαν από την IAF (Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) να χτυπήσει τους τρομοκράτες» αναφέρεται.

Reports confirm a devastating second Israeli army strike on Jabalia Refugee Camp in Gaza's north



Dozens killed and injured in the attack within the last 24 hours ⤵️ pic.twitter.com/ObNSFIHnqj — Anadolu English (@anadoluagency) November 1, 2023

