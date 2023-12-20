Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Σίσι για τον πόλεμο στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είχε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις ισραηλινές επιθέσεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη και τις προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «είναι σημαντικό για τις ισλαμικές χώρες να συνεχίσουν ενωμένες τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει για τη διασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη επίσης τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι για την επανεκλογή του και ευχήθηκε η νέα περίοδος να είναι ευοίωνη για τις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

