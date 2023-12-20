Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Σίσι για τον πόλεμο στη Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «είναι σημαντικό για τις ισλαμικές χώρες να συνεχίσουν ενωμένες τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει για τη διασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός»

Erdogan

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είχε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις ισραηλινές επιθέσεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη και τις προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «είναι σημαντικό για τις ισλαμικές χώρες να συνεχίσουν ενωμένες τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει για τη διασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη επίσης τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι για την επανεκλογή του και ευχήθηκε η νέα περίοδος να είναι ευοίωνη για τις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλ Σίσι Τουρκία Αίγυπτος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark