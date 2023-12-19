«Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση» επανέλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από τη Βουδαπέστη, ενώ αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό δήλωσε χαρακτηριστικά ότι έχει «τελειώσει».

«Έχω πει επανειλημμένα ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και ότι είναι πολιτικό κόμμα. Το ξαναλέω. Ως πολιτικό κόμμα, αγωνίζεται για τα δικαιώματα» είπε ο Τούρκος πρόεδρος και υπενθύμισε ότι έφερε μαζί στο γραφείο του τους ηγέτες της Φατάχ και της Χαμάς, Μαχμούτ Αμπάς και Ισμαήλ Χανίγιε. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντηθούν η Φατάχ και η Χαμάς. «Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που εμείς, ως Τουρκία, έχουμε κάνει και μπορούμε να κάνουμε από αυτή την άποψη, διότι η Φατάχ και η Χαμάς πρέπει να ζήσουν ειρηνικά μεταξύ τους» προσέθεσε.

Ειδικά για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε για άλλη μία φορά ότι «τελειώνει» και όλοι θα τον δουν να φεύγει. Ωστόσο, συνέχισε, «η αποχώρηση από τη θέση του δεν θα τον σώσει. Θα τον κυνηγήσουμε με βάση το νόμο για να λογοδοτήσει». «Όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη γενοκτονία θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν ενώπιον του νόμου» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι όχι μόνο δεν εμπόδισαν το Ισραήλ, αλλά το ενθάρρυναν και αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε πρόσφατα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, είπε ότι του υπενθύμισε την ιστορική ευθύνη που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και στην οποία πρέπει να ανταποκριθούν. «Αυτή η ευθύνη είναι να αποτρέψουν το Ισραήλ από αυτή τη θηριωδία και να σταματήσουν αυτή τη σφαγή στη Γάζα. Αλλά οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής έχουν ενθαρρύνει το Ισραήλ, πόσο μάλλον να το σταματήσουν. Ενθαρρυμένο και εξουσιοδοτημένο από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει ούτε το Διεθνές Δίκαιο ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

