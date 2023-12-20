Η έγκριση ενός αμφιλεγόμενου νόμου για το μεταναστευτικό στη Γαλλία, τον οποίο ψήφισε η ακροδεξιά που διεκδικεί μια "ιδεολογική νίκη", προκάλεσε ρήγμα στην προεδρική πλειοψηφία, οδηγώντας στην παραίτηση ενός υπουργού και ωθώντας τον πρόεδρο Μακρόν να απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα στο τέλος της σημερινής ημέρας.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ, τον νόμο για τη μετανάστευση που καθιστά σαφώς αυστηρότερες τις προϋποθέσεις υποδοχής ξένων στη Γαλλία, προς ικανοποίηση της δεξιάς και της ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν, που έκαναν λόγο για "νίκη".

Παρά την αποχή ή την καταψήφιση από 59 βουλευτές της πλειοψηφίας και την παραίτηση του υπουργού Υγείας Ορελιάν Ρουσό, η κυβέρνηση αρνείται ότι υπάρχει κρίση.

"Δεν υπάρχει κρίση στην πλειοψηφία", διαβεβαίωσε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν μιλώντας στον ραδιοφωνικό France Inter και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ολιβιέ Βεράν αρνήθηκε κάθε "υπουργική ανταρσία"... ανακοινώνοντας ότι έγινε δεκτή η παραίτηση του Ρουσό, ο οποίος ήταν αντίθετος με το σχέδιο νόμου.

Μπορεί ο Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρθηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο σε "συμβιβασμό" με "πράγματα που δεν μου αρέσουν αλλά που δεν είναι αντίθετα με τις αξίες μας", σύμφωνα με έναν συμμετέχοντα, όμως η 'μακρονική' πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, παραδέχθηκε από την πλευρά της πως "η πλειοψηφία βιώνει μια μάλλον δυσάρεστη στιγμή".

Η κυβέρνηση, σε άμυνα, υποστηρίζει επίσης πως το κείμενο θα περνούσε ακόμη και χωρίς τις ψήφους του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), αν βουλευτές της δεν τηρούσαν αποχή. Όμως δεν θα είχε εγκριθεί αν οι βουλευτές της ακροδεξιάς είχαν ψηφίσει κατά, υπογραμμίζουν η αντιπολίτευση και πολιτικοί σχολιαστές.

Ορισμένα από τα μέτρα αυτά είναι πιθανόν αντισυνταγματικά και το κείμενο θα "εξελιχθεί" μετά την εξέτασή του από το Συνταγματικό Συμβούλιο, παραδέχθηκε η Ελιζαμπέτ Μπορν. Ο Εμανουέλ Μακρόν θα ζητήσει ο ίδιος τη γνώμη αυτής της αρχής που είναι επιφορτισμένη να επιτηρεί τη συνταγματικότητα των νόμων, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο Γάλλος πρόεδρος, που είχε καταστήσει το σχέδιο αυτό ένα τεστ για την ικανότητά του να κάνει μεταρρυθμίσεις μέχρι το τέλος της δεύτερης θητείας του, θα απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα απόψε.

