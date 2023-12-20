Αμέσως μετά την πολιτογράφησή τους ως Ρώσοι πολίτες, 11 άνδρες που ήσαν μετανάστες στη Ρωσία έλαβαν αμέσως επίσημες κλητεύσεις για να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία.

Russian media reported that in St. Petersburg, 11 men were summoned to register for military service during a ceremony for receiving Russian citizenship.#Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/HOywRUvRdK December 20, 2023

Στην τελετή παράδοσης των πιστοποιητικών ιθαγένειας στην Αγία Πετρούπολη, παρέστησαν οι υπάλληλοι της στρατολογίας οι οποίοι παρέδωσαν αμέσως στους άνδρες ειδοποιήσεις για να εγγραφούν αμέσως στο τοπικό γραφείο επιστράτευσης, σύμφωνα με την αστυνομία της Αγίας Πετρούπολης, η οποία ανήρτησε βίντεο από την εκδήλωση.

Στο βιντεοκλίπ φαίνονται και ακούγονται αρχικά αρκετοί άνδρες να ορκίζονται πίστη στο ρωσικό Σύνταγμα - και στη συνέχεια να κρατούν στα χέρια τους την ειδοποίηση για την επιστράτευση. Στο τέλος, όλοι τραγουδούν τον ρωσικό εθνικό ύμνο.

Οι μετανάστες, οι οποίοι φέρονται να προέρχονται από γειτονικές χώρες, ορκίστηκαν να «υπερασπιστούν την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ρωσίας» προκειμένου να αποκτήσουν την υπηκοότητα.

«Με αυτό το σκεπτικό, οι εκπρόσωποι των περιφερειακών γραφείων άμυνας που ήταν παρόντες στην τελετή ... παρέδωσαν τις κλήσεις για εγγραφή στους στρατιωτικούς καταλόγους».

Το θέμα συζητήθηκε ευρέως στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Παλαιότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ρωσικός στρατός επιστράτευσε μετανάστες είχαν προκαλέσει αναστάτωση.

Πρόσφατα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προτρέψει τους ξένους να πολεμήσουν στην Ουκρανία και προσέφερε σε όσους εθελοντές συμμετάσχουν στον πόλεμο την ευκαιρία να γίνουν πιο εύκολα Ρώσοι πολίτες.

Σύμφωνα με παρατηρητές, ο Πούτιν θέλει να αποφύγει ένα νέο κύμα επιστράτευσης τουλάχιστον μέχρι τις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου 2024.

Η τελευταία επιστράτευση που έγινε το φθινόπωρο του 2022 προκάλεσε πανικό και μαζική έξοδο από τη Ρωσία.

