Ιταλία: Καταδίκη νεοφασιστών για την επίθεση κατά του συνδικάτου Cgil τον Οκτώβριο του 2021

Το δικαστήριο της Ρώμης καταδίκασε σε φυλάκιση τουλάχιστον 8 ετών (σ.σ. η μεγαλύτερη ποινή που επιβλήθηκε ήταν οκτώ χρόνια και επτά μήνες) έξι μέλη του νεοφασιστικού, εξωκοινοβουλευτικού κόμματος Νέα Δύναμη (Forza Nuova) για την επίθεση και τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, στις 9 Οκτωβρίου του 2021.

Τα μέλη του νεοφασιστικού κόμματος καταδικάσθηκαν για πρόκληση καταστροφών, αντίσταση σε όργανα της τάξης και διέγερση σε διάπραξη αδικημάτων. Πρόκειται για τον αρχηγό της Νέας Δύναμης, Ρομπέρτο Φιόρε, τον πρώην επικεφαλής του κόμματος στη Ρώμη, Τζουλιάνο Καστελίνο, το πρώην μέλος της νεοφασιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης ΝΑΡ Λουίτζι Αρόνικα και τους Παμέλα Τέστα, Σαλβατόρε Λουμπράνο και Λορέντσο Φραντσέσκι.

Μετά την ανάγνωση της απόφασης, ορισμένοι εκ των παρευρισκόμενων στη δικαστική αίθουσα προκάλεσαν με φασιστικό χαιρετισμό και συνθήματα ανάλογου περιεχομένου.

Ο εισαγγελέας, κατά την αγόρευσή του, υπογράμμισε ότι «στις 9 Οκτωβρίου του 2021, όπως προκύπτει και από σχετικά βίντεο, στη Ρώμη εκτυλίχθηκαν δραματικά γεγονότα, ο επίλογος των οποίων ήταν η καταστροφή της έδρας του συνδικάτου», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για επίθεση κατά ενός συμβόλου των εργαζομένων και κατά της δημοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.