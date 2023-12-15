Πόλεμος στη Γάζα: Επικοινωνία του Ερντογάν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αντικείμενο τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι σημαντικό να σταματήσει το Ισραήλ τις επιθέσεις του το συντομότερο δυνατό και να συνεχιστούν με αποφασιστικότητα τα βήματα που έχουν γίνει για να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι «για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην περιοχή, οι αποφάσεις που ελήφθησαν στην Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου θα πρέπει να εφαρμοστούν με σχολαστικότητα και οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της υποστήριξης της διεθνούς κοινότητας προς την Παλαιστίνη θα πρέπει να συνεχιστούν σε πνεύμα ενότητας».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν επίσης οι προσπάθειες της Τουρκίας για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους.

