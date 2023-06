Εκτενή ρεπορτάζ στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το ναυάγιο στην Πύλο

Τα διεθνή μέσα φιλοξενούν την είδηση στην πρώτη σελίδα τους και παρακολουθούν την επιχείρηση διάσωσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη

Με εκτενή δημοσιεύματα παρακολουθούν τα ξένα μέσα ενημέρωσης το πολύνεκρο ναυάγιο, που συνέβη ανοιχτά της Πύλου όταν το αλιευτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν μετανάστες, ανετράπη. Τα διεθνή μέσα φιλοξενούν την είδηση στην πρώτη σελίδα τους και παρακολουθούν την επιχείρηση διάσωσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Associated Press

To Associated Press αναφέρεται στη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέροντας πως έξι σκάφη της ακτοφυλακής, μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, πολλά ιδιωτικά σκάφη και ένα drone της υπηρεσίας προστασίας των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Frontex, συμμετείχαν στη συνεχιζόμενη έρευνα.

Reuters

Το πρακτορείο Reuters στο δημοσίευμά του, αναφέρει ότι πρόκειται για το ναυάγιο με τα περισσότερα θύματα που έγινε τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα.

ΒΒC

To BBC αναφέρει τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίσσεται η επιχείρηση διάσωσης λόγω των δυνατών ανέμων στην περιοχή.

Το Γαλλική Πρακτορείο μετέδωσε την είδηση ως έκτακτο γεγονός

#BREAKING Greece says 17 migrants dead after ship capsizes pic.twitter.com/xDdfEc9C5I — AFP News Agency (@AFP) June 14, 2023

It is heart-breaking. 41 bodies recovered & fears that hundreds more may be missing in a shipwreck off Pylos, Greece.



Such tragic deaths at sea are avoidable.



We need more safe pathways for people forced to flee. They should not be left with impossible life-threatening choices. pic.twitter.com/ZqTsRX9CdX — UNHCR Greece (@UNHCRGreece) June 14, 2023

‼️ A shipwreck occurred today off Pylos, Greece according to @HCoastGuard.



So far 104 survivors were brought to shore while 32 bodies were recovered. Search and rescue efforts continue and we fear more lives were lost.



Initial reports suggest up to 400 people were onboard. pic.twitter.com/7TBTWiHs84 — IOM - UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) June 14, 2023

