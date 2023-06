Κηδεία Μπερλουσκόνι: Στεφάνια καταφθάνουν στον Duomo – Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στην πλατεία για να αποχαιρετήσει τον Καβαλιέρε (βίντεο-φωτογραφίες)

Δύο χιλιάδες άτομα μέσα στον Καθεδρικό ναό του Μιλάνου και τουλάχιστον 15.000 κόσμου στην πλατεία έξω από τον Duomo αναμένεται να πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, τον επιχειρηματία και αμφιλεγόμενο πολιτικό που λάτρεψαν να μισούν οι Ιταλοί.

Η κηδεία του «Καβαλιέρε» -ο τιμητικός τίτλος του Ιππότη που τον συνόδευε μέχρι το τέλος, ακόμα και αν τον είχε χάσει - θα γίνει στις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα, δημοσία δαπάνη, με στρατιωτικές τιμές.

Ήδη, στον Duomo έχουν αρχίσει να καταφθάνουν δεκάδες στεφάνια, ενώ πλήθος κόσμου, υποστηρικτές της Forza Italia αλλά και οπαδοί της Milan και της AC Monza, ομάδες των οποίων ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υπήρξε πρόεδρος, συγκεντρώνονται γύρω από την πλατεία του καθεδρικού ναού για να παρακολουθήσουν την κηδέια από γιγαντοοθόνες και να αποχαιρετήσουν τον "Presidente Silvio".

