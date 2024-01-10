Η Βιρτζίνια Τζιούφρε ισχυρίζεται ότι ο παιδόφιλος Τζέφρει Έπσταϊν της έδωσε 15.000 δολάρια για να κάνει σεξ με τον πρίγκιπα Άντριου, όταν ήταν 17 ετών, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεσή της το 2016 όπως αποκαλύπτουν τα πρόσφατα αποσφραγισμένα έγγραφα.

«Πήρα 15.000 δολάρια. Δεν ξέρω πόσο ισοδυναμεί αυτό το ποσό σε λίρες» είπε, πριν ερωτηθεί από δικηγόρο για το αν πλήρωσε φόρο επί του ποσού, με την Τζιούφρε να απαντά «όχι».

Ο Δούκας της Υόρκης αρνιόταν πάντα σθεναρά τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε, με την οποία το 2022 κατέληξαν σε εξωδικαστική συμφωνία για μήνυση περί σεξουαλικής επίθεσης που είχε υποβάλει εναντίον του χωρίς ωστόσο να παραδεχτεί την ευθύνη, πληρώνοντας 12 εκατομμύρια λίρες.

Στα τελευταία έγγραφα, η Τζιούφρε ισχυρίζεται επίσης ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από ένα δεύτερο βασιλικό μέλος εκτός από τον πρίγκιπα Άντριου.

Ο άγνωστος πρίγκιπας μιλούσε με «ξένη γλώσσα», αλλά «μιλούσε καλά αγγλικά», δήλωσε ενόρκως.

Πηγή: skai.gr

