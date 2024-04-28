Λογαριασμός
Τραγωδία ανοιχτά της Σάμου: Ναυάγιο με μετανάστες - Ένας νεκρός και 25 διασωθέντες

Την περιοχή ερευνούν για τυχόν αγνοούμενους ένα ελικόπτερο της Frontex, ένα ναυαγοσωστικό κι ένα περιπολικό όχημα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ναυάγιο Σάμος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο Λιμενικό Σώμα της Σάμου, καθώς στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του Καρλοβασίου εντοπίστηκαν μετανάστες σε ημιβυθισμένη λέμβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ έχουν διασωθεί 25 άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί στο Λιμάνι Βαθέος.

Ωστόσο, οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενος συνεχίζονται, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, από ένα ελικόπτερο της δύναμης Frontex, ένα ναυαγοσωστικό κι ένα περιπολικό όχημα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι 3-4 μποφόρ. 

