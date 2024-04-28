Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο Λιμενικό Σώμα της Σάμου, καθώς στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του Καρλοβασίου εντοπίστηκαν μετανάστες σε ημιβυθισμένη λέμβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ έχουν διασωθεί 25 άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί στο Λιμάνι Βαθέος.

Ωστόσο, οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενος συνεχίζονται, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, από ένα ελικόπτερο της δύναμης Frontex, ένα ναυαγοσωστικό κι ένα περιπολικό όχημα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι 3-4 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

