Θεσσαλονίκη: 42χρονος ανάγκαζε την 40χρονη σύντροφό του να εκδίδεται και την χτυπούσε

Στιγμές φρίκης στα χέρια του συντρόφου της για τρία ολόκληρα χρόνια φέρεται να περνούσε μια 40χρονη Ρομά στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα στις Αρχές, ο 42χρονος σύντροφός της, επίσης Ρομά, από την αρχή της σχέσης τους την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται ερωτικά με άνδρες, έναντι χρηματικής αμοιβής, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τη χτυπούσε.

Ο 42χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο αναζητήσεων της ΕΛΑΣ. Μετά από προηγούμενη καταγγελία σε βάρος του συντρόφου της, του είχε επιβληθεί από το Δικαστήριο ο περιοριστικός όρος σύμφωνα με τους οποίους δεν του επιτρέπεται να διαμένει στην οικία της παθούσας και να την προσεγγίζει, σε απόσταση μικρότερη των (5) μέτρων.



Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την υπόθεση αναφέρει:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από έρευνα και αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων, παραβίασης δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο, παράβασης του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, και παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Πιο αναλυτικά, προηγήθηκε καταγγελία 40χρονης ημεδαπής, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων – Μενεμένης, όπου ανέφερε σε βάρος της αδικήματα που αφορούν στη γενετήσια εκμετάλλευση.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε έρευνα από την ανωτέρω Υπηρεσία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, κατά τη διάρκεια της οποίας, παρουσία ψυχολόγου των Κεντρικών Ιατρείων Θεσσαλονίκης, η 40χρονη ανέφερε ότι τα τελευταία (3) έτη διατηρεί δεσμό και συμβιεί με τον 42χρονο, ο οποίος ασκεί επανειλημμένα σωματική βία σε βάρος της, καθώς και ότι ο ίδιος την εξαναγκάζει από την αρχή της σχέσης τους, να συνευρίσκεται ερωτικά με άνδρες, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σημειώνεται ότι, βάσει Απόφασης του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκαν στον δράστη περιοριστικοί όροι, σύμφωνα με τους οποίους δεν του επιτρέπεται να διαμένει στην οικία της παθούσας και να την προσεγγίζει, σε απόσταση μικρότερη των (5) μέτρων.

Έπειτα από άμεσες αναζητήσεις, ο 42χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε) στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και συνελήφθη, ενώ επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε (1) αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα ηρωίνης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.