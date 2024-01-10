Στο έλεος της βίας το Εκουαδόρ: Εισβολή ενόπλων σε τηλεοπτικό σταθμό

Της Αθηνάς Παπακώστα

Σκηνές βίας και χάους και μια ατμόσφαιρα που γεννά τον τρόμο. Έτσι περιγράφουν το τελευταίο 24ωρο τα τοπικά αλλά και τα μεγαλύτερα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης όλα όσα εκτυλίσσονται στο Εκουαδόρ.

Το πρωί της Τρίτης η χώρα είχε ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για δύο μήνες. Την απόφαση είχε ανακοινώσει ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Εκουαδόρ Ντανιέλ Νομπόα και σύμφωνα με σχετικό εκτελεστικό διάταγμα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν αναλάβει την επιβολή της τάξης στους δρόμους αλλά και στις φυλακές.

Ο Νομπόα οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση έπειτα από την... εξαφάνιση του υπ'αριθμόν ένα δημοσίου κινδύνου για τη χώρα από φυλακές υψίστης ασφαλείας. Πρόκειται για τον διαβόητο «Φίτο» του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Χοσέ Αδόλφο Μασίας και ηγείται πανίσχυρης συμμορίας των φυλακών, Λος Τσονέρος. Είναι 44 ετών και εκτίει, από το 2011, ποινή φυλάκισης 34 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, ανθρωποκτονίες και οργανωμένο έγκλημα. Ο «Φίτο» είχε δραπετεύσει και το 2013 από άλλη φυλακή μαζί με ακόμη 17 συγκρατούμενούς του. Λίγους μήνες μετά συνελήφθη στο σπίτι της μητέρας του όπου βρέθηκε μαζί με τον αδελφό του.

Όσο χιλιάδες στρατιώτες και αστυνομικοί αναζητούν τα ίχνη του, εντός και εκτός των φυλακών της χώρας επικρατεί χάος - σε μία επίδειξη δύναμης των συμμοριών του στο Εκουαδόρ κατά του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα ο οποίος εξελέγη τον περασμένο Οκτώβριο με στόχο την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον επτά αστυνομικοί έχουν απαχθεί ενώ, υψηλός είναι ο αριθμός των σωφρονιστικών υπαλλήλων οι οποίοι είναι όμηροι σε φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, βαριά οπλισμένοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν το βράδυ της Τρίτης σε δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό στην μεγαλύτερη πόλη της χώρας, Γουαγιακίλ. Η ώρα στο Εκουαδόρ ήταν περίπου 2 το μεσημέρι και το τηλεοπτικό δίκτυο ονομάζεται TC Television.

Σε ζωντανή μετάδοση οι ένοπλοι υποχρέωσαν το προσωπικό να ξαπλώσει στο πάτωμα ενώ ακούγονταν φωνές αλλά και πυροβολισμοί. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα η μετάδοση διακόπτεται.

Η αστυνομία ανακοινώνει ότι στο σημείο έχουν αναπτυχθεί οι ειδικές δυνάμεις οι οποίες μπαίνουν στο κτίριο 30 λεπτά μετά την εισβολή των ενόπλων. Μία γυναίκα ακούγεται να φωνάζει: «μην πυροβολήσετε. Μην πυροβολήσετε».

Η εφημερίδα El Universo κάνει λόγο για ρεπόρτερ και οπερατέρ σε πανικό. Όπως τονίζει, όσο οι ένοπλοι εισέβαλαν στον τηλεοπτικό σταθμό, τα μηνύματα των εργαζομένων σε ομαδικές γραπτές συνομιλίες ήταν, ουσιαστικά, εκκλήσεις σε βοήθεια. «Ήρθαν για να σκοτώσουν» έγραφε ένα μήνυμα ενώ ένα άλλο έγραφε «Θεέ μου μην το αφήσεις το κακό να συμβεί».

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές της χώρας, κάποιοι από τους δράστες συλλαμβάνονται. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, οι περισσότεροι διέφυγαν αρπάζοντας μερικούς ομήρους.

Μετά τις σχετικές εικόνες ο πανικός και ο τρόμος εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα με εργαζομένους στην πρωτεύουσα, Κίτο, να φεύγουν για να επιστρέψουν και να παραμείνουν κλειδωμένοι στο σπίτι τους.

Αν και παραμένει – μέχρι στιγμής - άγνωστο εάν η εισβολή στον τηλεοπτικό σταθμό TC έχει ή όχι σχέση με την απόδραση και το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του «Φίτο», αποτελεί σίγουρα ένα παράδειγμα για την ολοένα και περισσότερο επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στη χώρα.

Το Εκουαδόρ βρίσκεται στη Νότια Αμερική και βρίσκεται αντιμέτωπο με μία παρατεταμένη πολιτική και κοινωνική κρίση με διαφθορά, σκάνδαλα, βία και εγκληματικότητα.

Τον περασμένο Αύγουστο – εν μέσω προεκλογικής περιόδου - νεκρός, έπειτα από καταιγισμό σφαιρών, έπεσε ο προεδρικός υποψήφιος, Φερνάντο Βιγιαβισένσιο. Λίγες εβδομάδες πριν τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στο Εκουαδόρ ο Βιγιαβένσιο τα έβαζε με τα καρτέλ με τη δολοφονία του να φέρνει στην επιφάνεια τα βαθιά προβλήματα της χώρας με το οργανωμένο έγκλημα. Την ευθύνη είχαν αναλάβει οι Los Lobos, η δεύτερη μεγαλύτερη συμμορία στη χώρα με πολλά από τα μέλη της να είναι στη φυλακή.

Έναν μήνα νωρίτερα, νεκρός από πυροβολισμούς έχει πέσει και ο 38χρονος δήμαρχος Αγουστίν Ιντριάγο.

