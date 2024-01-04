Αναφορές στον πρίγκιπα Άντριου στα δικαστικά έγγραφα για τον Επστάιν

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στη δίνη των καταγγελιών για τη δράση του καταδικασθέντος παιδεραστή και προσαγωγού Τζέφρι Επστάιν μπαίνει ξανά ο πρίγκιπας Άντριου, δύο χρόνια μετά από την εξωδικαστική συμφωνία με τη Βικτόρια Τζιούφρε, που είχε καταγγείλει πως είχε υποχρεωθεί να κάνει σεξ με τον δούκα του Γιορκ ενώ ήταν ανήλικη.

Σε δικαστικό υπόμνημα του 2014 γυναίκα καταγγέλλει πως «υποχρεώθηκε σε σεξουαλική σχέση με τον Πρίγκιπα όταν ήταν ανήλικη σε τρεις διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες».

Πρόκειται για το διαμέρισμα της συνεργάτιδος του Έπστιν Γκιλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπστιν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, όπου μάλιστα καταγγέλλεται «όργιο με ανήλικες» με συμμετοχή του δούκα του Γιορκ.

Η καταγγέλλουσα κατονομάζεται στα έγγραφα μόνο ως Jane Doe 3, αλλά οι καταγγελίες μοιάζει να συμπίπτουν με όσα έχει ισχυριστεί η Τζιούφρε. Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο Έπστιν της είχε πει να κάνει «ο,τιδήποτε απαιτούσε ο Πρίγκιπας».

Άλλο μαρτυρικό έγγραφο, από το 2016, επαναφέρει την καταγγελία της Γιοχάνα Σιόμπεργκ πως ο πρίγκιπας Άντριου είχε αγγίξει το στήθος της στο διαμέρισμα του Έπστιν στο Μανχάταν το 2001.

Η Σιόμπεργκ λέει πως με τη Μάξγουελ είχαν προσφέρει στον πρίγκιπα Άντριου μια μεγάλη μαριονέτα με το πρόσωπό του που είχε χρησιμοποιηθεί σε σατιρική εκπομπή του BBC.

Με την μαριονέτα αγκαλιά και το ένα χέρι αυτής στο στήθος της, η Σιόμπεργκ κάθισε στα πόδια του πρίγκιπα για φωτογραφία, όταν εκείνος έβαλε το χέρι του στο άλλο στήθος της.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει απορρίψει στο παρελθόν τις καταγγελίες ως «κατηγορηματικά αναληθείς».

Πηγή: skai.gr

