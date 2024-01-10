Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Boeing, Ντέιβ Κάλχουν, παραδέχθηκε λάθη στην κατασκευή των αεροπλάνων την ώρα που πάνω από 170 αεροσκάφη παραμένουν καθηλωμένα για τέταρτη ημέρα.

Ο ίδιος τόνισε πως η εταιρεία θα διασφαλίσει να μην συμβεί ποτέ ξανά ατύχημα παρόμοιο με αυτό στην πτήση της Alaska Airlines, όπου αποκολλήθηκε η πόρτα.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αναγνώριση σφαλμάτων από την Boeing από τη στιγμή που σημειώθηκε το ατύχημα όταν το βύσμα της πόρτας έσπασε στο σχεδόν γεμάτο 737 MAX 9 την Παρασκευή, αφήνοντας μια τρύπα με κενό δίπλα σε ένα -από θαύμα- άδειο κάθισμα.

Ο Καλχούν είπε ότι «ταρακουνήθηκε μέχρι το κόκκαλο» από το ατύχημα, το οποίο αναζωπύρωσε την πίεση στην Boeing πέντε χρόνια σχεδόν μετά την κρίση περί ασφάλειας των αεροσκαφών που είχαν πυροδοτήσει θανατηφόρα δυστυχήματα στην Ινδονησία και την Αιθιοπία.

«Θα προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα ως το το νούμερο ένα, αναγνωρίζοντας το λάθος μας», είπε ο Κάλχουν στους υπαλλήλους, σύμφωνα με ένα απόσπασμα που έδωσε στη δημοσιότητα η Boeing. «Θα το προσεγγίσουμε 100% και με πλήρη διαφάνεια σε κάθε βήμα».

Η Alaska Airlines (ALK.N) και η United Airlines (UAL.O), οι δύο αερομεταφορείς των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, βρήκαν χαλαρά εξαρτήματα, εγείροντας φόβους ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα μπορούσε να είχε ξανασυμβεί.



Πηγή: skai.gr

