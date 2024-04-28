Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό συμβούλιο - Η ατζέντα

Συνεδριάζει αύριο, Δευτέρα, στις 11.00 υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2024-2030,

Παρουσίαση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Διεπαγγελματικές οργανώσεις, β) Διαχείριση και προστασία ακινήτων υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Παρουσίαση από την υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων,

Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Εισήγηση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τη Σύμβαση Δωρεάς για τη χρηματοδότηση εκ μέρους των Σπυρίδωνα και Ντόροθυ Λάτση της εκπόνησης μελετών για την αναβάθμιση και επέκταση του κτηρίου που στεγάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,

Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2023/2411 σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων χειροτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων,

Παρουσίαση από τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ερανιστικών νομοσχεδίων των υπουργείων τους,

Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκη για την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

