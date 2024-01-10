Η Ρωσία λέει πως απέτρεψε επίθεση της Ουκρανίας με drone στην περιφέρεια Σαράτοφ

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε drone στην περιφέρεια Σαράτοφ της νότιας Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Απετράπη απόπειρα του Κιέβου να «διαπράξει τρομοκρατική επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας», διαβεβαίωσε το υπουργείο μέσω Telegram.

Η αντιαεροπορική άμυνα έχει καταρρίψει επανειλημμένα ουκρανικά drones στην περιφέρεια Σαράτοφ, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Ένγκελς 2. Στη συγκεκριμένη βάση σταθμεύουν στρατηγικά βομβαρδιστικά που συμμετέχουν στις επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας, όπως αυτές του Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη αεροπορική βάση βρίσκεται σε απόσταση 500 και πλέον χιλιομέτρων από τα σύνορα Ρωσίας/Ουκρανίας.

