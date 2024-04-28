e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών από τις 29 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου

Συνολικά 1.208.661.888 ευρώ, θα καταβληθούν κατά την περίοδο 29 Απριλίου έως 2 Μάϊου σε 1.799.517 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ από τις 29 Απριλίου έως 2 Μαΐου θα καταβληθούν 20.800.000 ευρώ σε 830 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τον e-ΕΦΚΑ στις 29 Απριλίου θα καταβληθούν 1.133.660.888 ευρώ σε 1.738.201 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων & επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2024.

Από τον e-ΕΦΚΑ στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 5.800.000 ευρώ σε 15.500 δικαιούχους για την πληρωμή Προκαταβολών Συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Μάϊου 2024.

Από τον e-ΕΦΚΑ στις 29 Απριλίου θα καταβληθούν 346.000 ευρώ σε 445 δικαιούχους για την πληρωμήΠαροχών τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τον e-ΕΦΚΑ στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.309.000 ευρώ σε 582 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών λόγω αυξημένου επασφαλίστρου σε συνταξιούχους ΝΠΔΔ, μέσω ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ.

Από τον e-ΕΦΚΑ στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 7.900.000 ευρώ σε 5.000 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών ποσών συντάξεων από 1.1.2019.

Από τον e-ΕΦΚΑ στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 596.000 ευρώ σε 542 δικαιούχους για την πληρωμή σε δικαιούχους κληρονόμους επιστροφών ποσών μειώσεων (ετών 2015, 2016) μέσω πλατφόρμας.

Από τον e-ΕΦΚΑ στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 1.550.000 ευρώ σε 1.157 δικαιούχους για την πληρωμήΕπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους μη μισθωτούς, μέσω εκκαθαριστικής διαδικασίας της ΗΔΙΚΑ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

•10 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

•2 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

• 5 εκατ. ευρώ σε 60 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

• 700.000 ευρώ σε 1000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Πηγή: skai.gr

