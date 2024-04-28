Ένας Ρώσος δημοσιογράφος συνελήφθη στη Ρωσία για «εξτρεμισμό», κατηγορούμενος ότι συμμετείχε στη δημιουργία βίντεο για την ομάδα του εκλιπόντος αντιπάλου του προέδρου Πούτιν, του Αλεξέι Ναβάλνι, μετέδωσε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, με το οποίο συνεργαζόταν κυρίως.

Ο Σεργκέι Καρέλιν είναι ο δεύτερος δημοσιογράφος που συλλαμβάνεται για αυτές τις κατηγορίες, μετά τον Κονσταντίν Γκαμπόφ, ο οποίος επίσης συνελήφθη το Σάββατο και ο οποίος κατά καιρούς συνεργαζόταν με το παράρτημα του Καναδά του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Το Associated Press δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «ανησυχεί πολύ για την κράτηση του Ρώσου δημοσιογράφου Σεργκέι Καρέλιν» και υπονόησε ότι «αναζητά πρόσθετες πληροφορίες» για αυτή την υπόθεση.

Οι Καρέλιν και Γκαμπόφ κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην προετοιμασία βίντεο για το κανάλι NavalnyLIVE στο YouTube της ομάδας του Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στη φυλακή τον Φεβρουάριο κάτω από ύποπτες συνθήκες.

Το κίνημά του έχει χαρακτηριστεί «εξτρεμιστικό» από τα δικαστήρια, γεγονός που εκθέτει τους συνεργάτες και τους υποστηρικτές του σε κίνδυνο δίωξης.

Οι περισσότεροι από τους συνεργάτες του εκλιπόντος αντιφρονούντα είναι εξόριστοι στο εξωτερικό, άλλοι έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης.

Οι ρωσικές αρχές έχουν αυξήσει την πίεσή τους στα ανεξάρτητα και ξένα μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες, σε ένα πλαίσιο ολοκληρωτικής καταστολής των φωνών των αντιφρονούντων από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία.

Στα τέλη Μαρτίου, μια φωτορεπόρτερ, η Αντονίνα Κραφτσόβα, η οποία εργαζόταν με το όνομα Αντονίνα Φαβόρσκαγια, συνελήφθη επίσης με την κατηγορία του «εξτρεμισμού».

Κάλυπτε πολύ τακτικά τις δίκες του Αλεξέι Ναβάλνι για τη SOTAvision, ένα από τα τελευταία μέσα ενημέρωσης που τεκμηριώνουν την πολιτική καταστολή από τη Ρωσία και που έχει χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» από τις ρωσικές αρχές.

Ένας Ρώσος δημοσιογράφος από τη ρωσική έκδοση του Forbes, ο Σεργκέι Μινγκάζοφ, συνελήφθη στις 26 Απριλίου, κατηγορούμενος για διάδοση «ψευδών πληροφοριών» σχετικά με ωμότητες που αποδίδονται στον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία.

Αρκετοί άλλοι δημοσιογράφοι βρίσκονται υπό κράτηση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού Έβαν Γκέρσκοβιτς, που έχει κατηγορηθεί για «κατασκοπεία», κατηγορία που απορρίπτει τόσο ο ίδιος, όσο το μέσο όπου εργάζεται, οι συγγενείς του και οι αμερικανικές αρχές.

Μια Ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφος, η Αλσου Κουρμάσεβα, που εργάζεται για το Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), βρίσκεται επίσης υπό κράτηση από τον Οκτώβριο του 2023 επειδή δεν εγγράφηκε ως «ξένος πράκτορας» όπως της ζητήθηκε από τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

