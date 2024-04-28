Αμπάς: Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να σταματήσουν επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να σταματήσουν το Ισραήλ από το να επιτεθεί στη συνοριακή πόλη Ράφα της Γάζας και πρόσθεσε ότι η επίθεση, την οποία αναμένει εντός των ημερών, θα υποχρεώσει μεγάλο τμήμα του παλαιστινιακού πληθυσμού να εγκαταλείψει τον θύλακα.

«Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ζητήσουν από το Ισραήλ να μην προχωρήσει με την επίθεση στη Ράφα. Η Αμερική είναι η μοναδική χώρα που μπορεί να αποτρέψει το Ισραήλ από τη διάπραξη αυτού του εγκλήματος», είπε ο Αμπάς απευθυνόμενος στη διάρκεια της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ.

Το Ισραήλ, το οποίο απειλεί επί εβδομάδες να εξαπολύσει επίθεση στην περιοχή με στόχο, όπως υποστηρίζει, να καταστρέψει τις εναπομείνασες δυνάμεις της Χαμάς εκεί, εντατικοποίησε τις αεροπορικές επιδρομές του στη Ράφα την περασμένη εβδομάδα.

Δυτικές χώρες, περιλαμβανομένου του στενότερου συμμάχου του Ισραήλ--των ΗΠΑ--έχουν κάνει έκκληση στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στη νότια αυτή πόλη που συνορεύει με την Αίγυπτο και αποτελεί καταφύγιο για περισσότερους από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που έχουν καταφύγει εκεί από την έναρξη του πολέμου πριν από επτά μήνες.

«Αυτό που θα συμβεί κατά τις επόμενες ημέρες είναι ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί στη Ράφα επειδή όλοι οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα είναι συγκεντρωμένοι εκεί», δήλωσε ο Αμπάς και πρόσθεσε ότι ακόμη και ένα "περιορισμένο πλήγμα" στη Ράφα θα ανάγκαζε τον παλαιστινιακό πληθυσμό να εγκαταλείψει τη Λωρίδα της Γάζας.

«Τότε θα συμβεί η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του παλαιστινιακού λαού», σχολίασε ο Αμπάς.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος επανέλαβε ότι απορρίπτει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων και την εγκατάστασή τους στην Ιορδανία και την Αίγυπτο και τόνισε ότι ανησυχεί πως όταν το Ισραήλ ολοκληρώσει την επιχείρησή του στη Γάζα θα επιχειρήσει να υποχρεώσει τον παλαιστινιακό λαό να εγκαταλείψει την Δυτική Όχθη και να καταφύγει στην Ιορδανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

