Survivor: Μεικτά ματσαρίσματα σε κάθε αγώνισμα - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό 

Survivor: Μεικτά ματσαρίσματα σε κάθε αγώνισμα - Δείτε το τρέιλερ

Μια νέα ανακοίνωση φέρνει αναστάτωση αλλά ίσως «λύνει και τα χέρια» στις δύο ομάδες καθώς πλέον τα ματσαρίσματα μπορούν να είναι μεικτά σε όλα τα αγωνίσματα κι όχι μόνο στις μονομαχίες! 

survivor

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας είναι γεγονός και η επιλογή του μεικτού ματσαρίσματος φέρνει νέες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις εκπλήσσουν!!!

Η αποχώρηση του Γιάννη Περπατάρη αλλά και η επιθυμία του να δει στον τελικό τον Γιώργο Γκιουλέκα και την Κατερίνα Δαλάκα φαίνεται πως έχει πληγώσει τον Φάνη ο οποίος μέχρι πριν μια εβδομάδα τον ένιωθε φίλο του. 

survivor

Στο Συμβούλιο του νησιού ο Φάνης και η στάση του απέναντι στους υπόλοιπους Survivors βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Τι του καταλογίζει η Κόκκινη ομάδα;

survivor

