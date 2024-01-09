Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο ισχυρισμός πως ο Τζέφρι Επστάιν (Jeffrey Epstein) είχε βιντεοσκοπήσει τους πρίγκιπα Άντριου, Μπιλ Κλίντον και σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον να κάνουν σεξ με μία γυναίκα εκ των θυμάτων του Αμερικανού παιδεραστή είναι αληθής, επέμεινε σήμερα η Σάρα Ράνσομ, που έχει κάνει τη σχετική καταγγελία.

Η καταγγελία αυτή περιλαμβάνεται στην τέταρτη δεσμίδα αμερικανικών δικαστικών εγγράφων για την υπόθεση Έπστιν που δημοσιοποιήθηκαν χθες.

Η Ράνσομ, ένα εκ των θυμάτων του Έπσταϊν, είχε υποστηρίξει το 2016 πως ο Αμερικανός χρηματιστής είχε κρατήσει αυτά τα βίντεο από κάμερες παρακολούθησης των τριών ανδρών να έρχονται σε σεξουαλική επαφή με «φίλη» της, η οποία μάλιστα αργότερα κατάφερε να περιέλθουν στην κατοχή της αντίγραφα των βίντεο.

Η 40 ετών σήμερα Ράνσομ είχε αποσύρει την καταγγελία λίγα χρόνια αργότερα, κάτι που επικαλέστηκε εκπρόσωπος του Ρίτσαρντ Μπράνσον τη Δευτέρα.

Μιλώντας ωστόσο το πρωί της Τρίτης στη δημοφιλή εκπομπή του βρετανικού καναλιού ITV 'Good Morning Britain', η Ράνσομ είπε πως ανακάλεσε την καταγγελία λόγω απειλών που δέχθηκε για την ίδια και για την οικογένειά της από τη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, καταδικασμένης προαγωγού, Γκιλέιν Μάξγουελ και άλλους.

Είπε επίσης πως «δεν είναι μυστικό» ότι τα πάντα βιντεοσκοπούνταν και πως υπήρχαν αυτές οι βιντεοκασέτες από επισκέψεις φίλων του Έπσταϊν στο ιδιωτικό νησί του στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

«Είναι βίντεο που υπάρχουν. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι υπάρχουν είμαι σίγουρη ότι φοβούνται πολύ τη δημοσιοποίησή τους», υποστήριξε η Ράνσομ. «Πολλαπλά θύματα έχουν βγει και έχουν επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου. Έχω δει επίσης βιντεοσκοπήσεις στο γραφείο του», συμπλήρωσε.

Διαβεβαίωσε δε ότι είναι πρόθυμη να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου πως έχει δει το καταγγελλόμενο βιντεοσκοπημένο υλικό.

Υποστήριξε επίσης πως ο Έπσταϊν είχε τοποθετήσει «προηγμένης τεχνολογίας κάμερες παρακολούθησης» στις διάφορες πολυτελείς κατοικίες του, περιλαμβανομένης της έπαυλής του στη Νέα Υόρκη.



Πηγή: skai.gr

