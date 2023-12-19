«Θετικές» αλλά χωρίς συμφωνία οι συνομιλίες Κατάρ, Μοσάντ και CIA για την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς

Η συνάντηση που είχαν την Δευτέρα στη Βαρσοβία ο πρωθυπουργός του Κατάρ με τους επικεφαλής της ισραηλινής Μοσάντ και της CIA ήταν «θετική» όμως δεν υπάρχουν προσδοκίες για μια επικείμενη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για αυτές τις επαφές.

Ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο διευθυντής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα και ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα της Πολωνίας για να συζητήσουν μια πιθανή νέα συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων από ισραηλινές φυλακές και, ταυτόχρονα, μια ανθρωπιστική παύση των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι συνομιλίες ήταν θετικές, με τους διαπραγματευτές να εξετάζουν και να συζητούν διάφορες προτάσεις, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο δεν αναμένεται άμεσα μια συμφωνία», ανέφερε η πηγή αυτή.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο. Δεν υπάρχει επίσης κάποια ανακοίνωση από την πλευρά της CIA.

Το Κατάρ λέει ότι εργάζεται για να αποκαταστήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έληξε στα τέλη του περασμένου μήνα καθώς και για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το Κατάρ και η Αίγυπτος είχαν μεσολαβήσει για να επιτευχθεί η εκεχειρία μίας εβδομάδας, κατά τη διάρκεια της οποίας η Χαμάς απελευθέρωσε περισσότερους από 100 ομήρους, γυναίκες, παιδιά και αλλοδαπούς, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων γυναικών και εφήβων από ισραηλινές φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

