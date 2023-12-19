ΟΗΕ: Τα μέτρα του Ισραήλ για βοήθεια στη Γάζα απέχουν από το να θεωρηθούν επαρκή

Τα πρόσφατα «περιορισμένα μέτρα» που έλαβε το Ισραήλ για να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας είναι «θετικά, όμως απέχουν από το θεωρηθούν επαρκή σε σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε σήμερα ο επιτετραμμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή Τορ Βένεσλαντ.

«Η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις σχεδόν ανυπέρβλητες. Τα περιορισμένα μέτρα του Ισραήλ, ιδίως το να επιτρέψει να εισέρχονται μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων, τροφίμων και αερίου για μαγειρική και το άνοιγμα του Κερέμ Σαλόμ/Κάρεμ Άμπου Σάλεμ για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας είναι θετικά, όμως απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν επαρκή σε σχέση με όσα είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική καταστροφή στο πεδίο», δήλωσε ο Βένεσλαντ ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

