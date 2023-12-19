Βίντεο με στρατιώτες της επίλεκτης μονάδας Shaldag της Πολεμικής Αεροπορίας να επιχειρούν μέσα σε σήραγγα της Χαμάς στην πόλη της Γάζας έδωσαν σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα οι IDF. Σύμφωνα με τους Times of Israel οι στρατιώτες της Shaldag επιχείρησαν μέσα στη σήραγγα για να τη σαρώσουν και να αποκτήσουν πληροφορίες.

Οι IDF δηλώνουν ότι έχουν ανακαλύψει περίπου 1.500 φρεάτια σηράγγων στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου και εργάζονται για την κατεδάφισή τους, ενώ αναφέρουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των σηράγγων έχει βρεθεί σε μη στρατιωτικούς χώρους, όπως σχολεία, τζαμιά, νοσοκομεία, κτίρια του ΟΗΕ και κατοικίες.

תיעוד ראשון: כוחות מיוחדים מ'שלדג' פועלים בתוך מנהרת טרור משמעותית של חמאס שנחשפה בלב העיר עזה.



לכל הפרטים והתיעודים:https://t.co/uxXS7n1RN0 pic.twitter.com/z6u6b5ZWnI — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 19, 2023

Tα πρόσφατα «περιορισμένα μέτρα» που έλαβε το Ισραήλ για να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας είναι «θετικά, όμως απέχουν από το θεωρηθούν επαρκή σε σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε στο μεταξύ σήμερα ο επιτετραμμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή Τορ Βένεσλαντ.

Για διάσταση απόψεων ανάμεσα στη Γαλλία και το Ισραήλ έκανε λόγο, αναφερόμενη στην κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά, υπογραμμίζοντας ότι για τη χώρα της άμεση προτεραιότητα είναι η απελευθέρωση των ομήρων και στη συνέχεια «μια πραγματική, διαρκής, βιώσιμη κατάπαυση πυρός ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή καλύτερης βοήθειας στους αμάχους».

