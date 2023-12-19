Ζελένσκι: Ρώτησα τον Όρμπαν γιατί δεν υποστηρίζει την Ουκρανία και «δεν μπορούσε να μού απαντήσει»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιεί συνέντευξη Τύπου, ερωτηθείς για τη στάση του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, απέναντι στην Ουκρανία δήλωσε άγνοια για τα αίτια και ανέφερε πως θα πρέπει οι δύο πλευρές να συζητήσουν.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν κάποιος ηγέτης, όπως ο Ούγγρος ηγέτης Βίκτορ Όρμπαν, πίεσε την Ουκρανία να συμφωνήσει σε ανακωχή για να απαντήσει ότι «δεν μίλησα ποτέ στον Βίκτορ Όρμπαν για κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία ή διάλογο με τον Πούτιν».

"Για μένα είναι κάτι περίεργο. Μερικές φορές η πολιτική ή η πολιτική του δεν είναι πολύ φιλική για εμάς, και το ξέρει. Του είχα πολλές ερωτήσεις, αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε γείτονες, ακόμα και με όλες αυτές τις προκλήσεις».

«Προσπαθούμε να βρούμε λύση σε ορισμένα ερωτήματα, αλλά για αυτό πρέπει να οργανώσουμε συνάντηση» συπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Μάλιστα, ο ίδιος συνέχισε ότι ρώτησε τον κ. Όρμπαν γιατί δεν υποστηρίζει την Ουκρανία στην ΕΕ και γιατί δεν έχει συναντηθεί με τον κ. Ζελένσκι: «Δεν μπορούσε να μου πει».

«Οι πλευρές μας θα εργαστούν σε αυτό», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.



Πηγή: skai.gr

