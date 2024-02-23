Τελεσίγραφο στην μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Λουντμίλα Ναβάλναγια εδωσαν οι Ρώσοι ερευνητές σχετικά με τη σορό του γιου της, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας σήμερα, Παρασκευή. Είτε η μητέρα του θα συμφωνήσει μέσα σε 3 ώρες για μια μυστική κηδεία, χωρίς να υπάρξει δημόσιος αποχαιρετισμός, είτε ο γιος της θα ταφεί στην ποινική αποικία στον αρκτικό Βορρά της Ρωσίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, η μητέρα του Ναβάλνι η οποία όπως είπε είδε τη σορό του γιου της, κατηγόρησε τους Ρώσους ερευνητές ότι την «εκβίασαν» για την κηδεία του, λέγοντας ότι προσπαθούσαν να την αναγκάσουν να πραγματοποιήσει μια ιδιωτική τελετή ταφής χωρίς παρευρισκόμενους. Παράλληλα, η ομάδα του Ναβάλνι είπε ότι το πιστοποιητικό θανάτου αναφέρει ότι ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης πέθανε από φυσικά αίτια.

«Απλώς δώστε στη Λιουντμίλα τον γιο της… χωρίς όρους», είπε ο Ντμίτρι Μουράτοφ , δημοσιογράφος και νικητής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή. Περισσότεροι από 25 σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, αστέρες στο μπαλέτο, νομπελίστες και αντίπαλοι του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν ζητήσει μέχρι στιγμής να απελευθερωθεί η σορό του Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Ναβάλναγια λέγεται ότι αρνήθηκε το τελεσίγραφο και απαιτεί από τις ρωσικές αρχές να συμμορφωθούν με το νόμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.