Για το πριμ παραγωγικότητας στους δημόσιους υπαλλήλους μίλησε η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ ενώ σχολίασε την απόφαση της Δικαιοσύνης για την τραγωδία στο Μάτι.

Ερωτηθείσα για την απόφαση της Δικαιοσύνης για την τραγωδία στο Μάτι, η κα Κεραμέως σχολίασε «η δικαιοσύνη εκδίδει αποφάσεις, η συγκεκριμένη αντιμετωπίζει κριτική από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, η οποία κρίνει με βάση τις διατάξεις και ο ποινικός κώδικας λέει ότι κρίνεσαι με την πιο επιεική διάταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ποινικό κώδικα που κατέστησε τις συγκεκριμένες ποινές πιο ελαφριές. Η ΝΔ άλλαξε όλες αυτές τις ποινές επί του πολύ αυστηρότερου».

Για την κριτική του ΠΑΣΟΚ περί «κουκουλώματος, η υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι «υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ με τα άλλα κόμματα διότι αποφάσισε να μην εργαλειοποιήσει πολιτικά αυτή την τραγωδία. Η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη και άλλοτε μας αρέσουν οι αποφάσεις και άλλοτε όχι. Η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί μόνο να βάλει πιο ψηλά το «ταβάνι» και αυτή η κυβέρνηση έχει καταβάλλει μία καλή προσπάθεια να αυστηροποιήσει το πλαίσιο».

Αναφορικά με το πριμ παραγωγικότητας, η κα Κεραμέως σημείωσε ότι «αλλάζει η αντίληψη για το δημόσιο, περνάμε το μήνυμα ότι όσο πιο καλός είναι ο υπάλληλος θα αμείβεται. Κάθε χρόνο θα τίθενται στόχοι με δείκτες απόδοσης και έπειτα μία επιτροπή θα εξετάζει εάν ο στόχος επετεύχθη και οι προϊστάμενοι είναι αυτοί που θα εξετάζουν το ποιοι υπάλληλοι συνέβαλαν καθοριστικά».

Η υπουργός Εσωτερικών εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο θα καταβάλλεται το πριμ παραγωγικότητας, τόνισε ότι «το 40% θα πηγαίνει σε όλους όσοι δούλεψαν στο τμήμα και το 60% θα πηγαίνει στους υπαλλήλους που συνέβαλαν στο να επιτευχθεί ο στόχος. Το πριμ θα φτάνει μέχρι το 15% του ετήσιου βασικού του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Θα υπάρχουν και άλλες ανταμοιβές όπως για παράδειγμα ένας υπάλληλος θα μπορεί να πάει με έξοδα του δημοσίου να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο σε μία ξένη σχολή δημόσια διοίκησης.»

«Η φιλοσοφία είναι ότι θέλουμε να ανταμείψουμε τους άξιους δημόσιους υπαλλήλους γιατί θέλουμε ένα καλύτερο δημόσιο», πρόσθεσε η κα Κεραμέως και επισήμανε ότι «αυτός που καταβάλλει τεράστια προσπάθεια και πρέπει να αναγνωριστεί».

Απαντώντας στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ περί προεκλογικού πριμ, η κα Κεραμέως τόνισε ότι «μιλάει ο κ. Κασσελάκης που τάζει 13ο και 14ο μισθό ως την πρώτη απόφαση που θα πάρει. Που θα βρει τα 3 δις. ευρώ ετησίως; Θα βάλει φόρους στους πολίτες; Ακούμε για μία ακατάσχετη παροχολογία. Η δήλωση Κασσελάκη ενέχει και κάτι άλλο διότι ο ΣΥΡΙΖΑ διακατέχεται από μία άποψη που λέει ότι όλοι είναι ίσοι και όμοιοι».

Για την υπόθεση Ασημακοπούλου, η κα κεραμέως τόνισε ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία. Με μία φοβερή ελαφρότητα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να ρίξουν σκιές στην εκλογική διαδικασία. Για τη φερόμενη διάρρηξη, η αστυνομία λέει ότι ερευνά το γεγονός και περιμένουμε. Με όσα δεδομένα έχω εγώ δεν υπάρχει κανέναν στοιχείο που να δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλες οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά τα αιτήματα των αρχών».



