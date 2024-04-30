Το Instagram του Lenny Kravitz έχει μετατραπεί σε ένα κουτί εκπλήξεων - ένα κουτί που μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ κάνει την κοινότητα του fitness να σηκώνει τα χέρια ψηλά από αγωνία. Τον περασμένο Μάρτιο, ο 59χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε μια εικόνα του χωρίς μπλούζα, επιδεικνύοντας τους γυμνασμένους κοιλιακούς του.

Όμως η αναταραχή που προκάλεσε αυτή η φωτογραφία δεν ήταν τίποτα μπροστά στις αντιδράσεις που υπήρξαν μετά από τη δημοσίευση ενός βίντεο που τον δείχνει να γυμνάζεται, ένα κλιπ που είναι τόσο υπερβολικό, που μοιάζει σαν να πρόκειται για φάρσα. Αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό στο βίντεο (μαζί με το γεγονός ότι όλοι στο πολυτελές γυμναστήριο Equinox στο Hudson Yards του Μανχάταν δείχνουν να μην ενοχλούνται από τη σκηνή) είναι το ντύσιμο του Kravitz, ενώ προπονείται: δερμάτινο παντελόνι, μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο, διχτυωτό τοπ και γυαλιά ηλίου.

«Μερικές φορές αισθάνομαι περισσότερο σαν αθλήτρια παρά σαν τραγουδίστρια», δήλωσε η Pink, μία από τις ποπ σταρ που - εκτός από το να τραγουδάει στις συναυλίες της, χορεύει, πηδάει πάνω-κάτω, κρέμεται από την οροφή και πετάει. Αν -όπως στην περίπτωση του Kravitz- οι προπονήσεις και τα γυμνασμένα σώματα των ερμηνευτών προκαλούν όλο και περισσότερα σχόλια, θαυμασμό και προσοχή, είναι επειδή το τραγούδι είναι πλέον ένα από τα δεκάδες πράγματα που αναμένεται να κάνει ένας ποπ σταρ.

Η Taylor Swift δήλωσε στο περιοδικό «Time» ότι προετοιμάζεται για τις συναυλίες της τραγουδώντας ολόκληρο το ρεπερτόριό της, ενώ τρέχει στον διάδρομο. Η Μαντόνα, 65 ετών, διαθέτει επίσης γυμνασμένο σώμα. Ο περίπλοκος κόσμος των προπονήσεων των διασημοτήτων δεν μοιάζει με κανέναν άλλο, επειδή απαιτεί σκληρή προπόνηση σε περιορισμένο χρόνο.

Αν οι προπονήσεις των διασημοτήτων τραβούν την προσοχή του κόσμου, είναι επειδή ορισμένες διασημότητες έχουν αναγκαστεί εδώ και καιρό να είναι, όπως λέγεται ότι είπε η Pink, αθλητές. Ίσως αυτό να κάνει ο Lenny Kravitz στο γυμναστήριο με το δερμάτινο παντελόνι και τα γυαλιά ηλίου: προπονείται χωρίς να αφήνει κανέναν να ξεχάσει ποιος είναι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.