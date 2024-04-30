Εκπνέει σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου, η προθεσμία για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να δοθεί καμία άλλη παράταση και στις 2 Μαΐου θα εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος που θα καθορίζει τον οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα, αλλά και τον τρόπο επιβολής των προστίμων.

Υπόχρεες διασύνδεσης είναι:

Οι επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.

Οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις «all in one», που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης, παρά την πραγματοποίηση συναλλαγών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι έχουν προμηθευτεί κάποια λύση all in one αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή θεωρούνται ως «μη συνδεδεμένοι»! Σημειώνεται ότι έχουν εγκριθεί επτά πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με λογισμικό ERP και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν προθεσμία ως την 31η Μαΐου και σε περίπτωση προγραμματισμένου ραντεβού με σκοπό τη διασύνδεση εντός Ιουνίου 2024 έως το τέλος του συγκεκριμένου μήνα.

Τέλος, οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις, που δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματά τους ούτε έχουν προχώρησαν στον προγραμματισμό ραντεβού εντός Απριλίου, είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων εφόσον δεν μπορούν να αιτιολογήσουν ότι δεν το έπραξαν για λόγους ανωτέρας βίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο:

10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα,

20.000 ευρώ, εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Πηγή: skai.gr

