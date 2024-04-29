Λύθηκε ο γρίφος της κατάρας του Φαραώ- Τι λένε ερευνητές

Επιστήμονας ισχυρίζεται πω η «κατάρα του Φαραώ» από την οποία αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι που άνοιξαν τον τάφο του βασιλιά Τουταγχαμών το 1922, είναι στην ουσία δηλητηρίαση ραδιενεργών φυσικών στοιχείων από ουράνιο και τοξικά απόβλητα που τοποθετήθηκαν σκόπιμα στον σφραγισμένο τάφο.

Σύμφωνα με τις αρχαίες αιγυπτιακές γραφές όποιος πειράξει τα μουμιοποιημένα λείψανα του βασιλιά, κινδυνεύει να πεθάνει «από ασθένεια που κανένας γιατρός δεν μπορεί να διαγνώσει».

Ωστόσο, ο συγγραφέας Ρος Φέλλοους υποστηρίζει πως η αιτία πίσω από τους θανάτους ήταν βιολογική.

Επιγραφές που βρέθηκαν μέσα σε άλλους τάφους σε όλη την Αίγυπτο υποδηλώνουν ότι οι αρχαίοι άνθρωποι γνώριζαν για τις τοξίνες.

Όπως χαρακτηριστικά ορισμένες περιοχές ήταν «απαγορευμένες» εξαιτίας των «κακών πνευμάτων» που φιλοξενούσαν.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Journal of Scientific Exploration», υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας έχουν ανιχνευθεί επίσης σε ερείπια τάφων του Παλαιού Βασιλείου, σε δύο τοποθεσίες στη Γκίζα και σε αρκετούς υπόγειους τάφους στη Σακκάρα.

«Η έντονη ραδιενέργεια συνδέθηκε με δύο πέτρινα φέρετρα, ιδίως από το εσωτερικό τους», τονίζει ο Φέλλοους.

Ο καθηγητής Ρόμπερτ Τεμπλ σημείωσε ότι τα φέρετρα ήταν κατασκευασμένα από βασάλτη και αποτελούσαν πηγή ακτινοβολίας. Άλλες μελέτες έχουν μετρήσει άμεσα το αέριο ραδόνιο σε διάφορες θέσεις σε τάφους στη Σακκάρα.

Το αέριο ραδόνιο είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν της διάσπασης του ουρανίου, με χρόνο ημιζωής 3,8 ημέρες.

Συγκεντρώσεις ραδονίου στον περιβάλλοντα χώρο εντοπίστηκαν σε έξι σημεία μέσα στα ερείπια της Σακκάρα: στο Νότιο Τάφο, στην πυραμίδα του Djoser και στις σήραγγες του τάφου Serapeum.

Χιλιάδες αγγεία που ανασκάφηκαν κάτω από την Πυραμίδα του Βήματος τη δεκαετία του 1960 περιείχαν έως και 200 τόνους άγνωστων ουσιών που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη– γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τοξίνες θάφτηκαν μαζί με τα μουμιοποιημένα λείψανα.

ΠΗΓΗ: Daily Mail

