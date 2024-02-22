Η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Λιουντμίλα, είπε ότι της έδειξαν τη σορό του γιου της, αναφέρει το Reuters.

Η Λουντμίλα Ναβάλνεγια κατηγόρησε επίσης τους Ρώσους ερευνητές ότι την «εκβίασαν» για την κηδεία του γιου της, λέγοντας ότι προσπαθούσαν να την αναγκάσουν να πραγματοποιήσει μια ιδιωτική τελετή ταφής χωρίς παρευρισκόμενους.

Παράλληλα, η ομάδα του Ναβάλνι είπε ότι το πιστοποιητικό θανάτου αναφέρει ότι ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης πέθανε από φυσικά αίτια.

Είπε ότι την απείλησαν ότι θα «κάνουν κάτι» με το σώμα του αν δεν συμφωνούσε.

«Θέλουν η κηδεία να γίνει κρυφά, χωρίς αντίο. Θέλουν να με πάνε στην άκρη ενός νεκροταφείου, σε έναν φρέσκο ​​τάφο και να πουν: εδώ είναι ο γιος σου. Δεν συμφωνώ με αυτό», είπε σε ένα βίντεο στο YouTube.

Οι ανακριτές ήθελαν να την πιέσουν για την ώρα και τον τόπο της ταφής του, είπε, προσθέτοντας ότι ένας της είπε ότι ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος της καθώς τα σώματα αποσυντίθενται.

Η Ναβαλνάγια καλεί τις αρχές να παραδώσουν το σώμα του στην οικογένεια.

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης πέθανε στη φυλακή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 47 ετών.

Πηγή: skai.gr

