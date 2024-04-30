Έφεση στην απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών αναμένεται να καταθέσουν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο Μάτι.

Tο δικαστήριο έκρινε ένοχους 6 κατηγορούμενους, από τους συνολικά 21 και επέβαλε ποινές από τρία έως 15 χρόνια, με εκτιτέα μόνο τα πέντε έτη. Όρισε επίσης, ότι οι ποινές μετατρέπονται σε χρηματικές, με τα ποσά να κυμαίνονται γύρω στις 40.000 ευρώ στον καθένα.

Αίτημα προς την εισαγγελία Εφετών να ασκήσει έφεση στην απόφαση του τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων τόσο ως προς το σκέλος των ποινών που επιβληθήκαν στους καταδικασθέντες όσο και ως προς το σκέλος των αθωώσεων στη δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι αναμένεται να υποβάλουν οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων.

Η Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα, πρόεδρος του Αρείου Πάγου, αναμένεται να ζητήσει από τον προϊστάμενο της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου Χριστόφορο Λινό, την επίσπευση της καθαρογραφής της δικαστικής απόφασης προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων.

«Η κυβέρνηση δεν εργαλειοποιεί δικαστικές αποφάσεις κατά το δοκούν», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. «Στη συγκεκριμένη υπόθεση εφαρμόστηκε ο Ποινικός Κώδικας που ψηφίστηκε το 2019 από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν φύγει από την εξουσία. Γιατί; Γιατί υποχρεωτικά, κάθε κατηγορούμενος δικάζεται με βάση την επιεικέστερη νομοθεσία που έχει ισχύσει – έστω και για μία ημέρα – από τον χρόνο τέλεσης της πράξης του μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση της απόφασης» πρόσθεσε.

«Η δίκη έγινε με νομοθεσία που διαμορφώθηκε το 2019 από τον ΣΥΡΙΖΑ, με διατάξεις ευμενέστερες για τους κατηγορούμενους», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

«Η Ρένα Δούρου μπήκε στο στόχαστρο γιατί έπρεπε να αμαυρωθεί το έργο της στην Περιφέρεια Αττικής», σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελλος. «Η απόφαση εξαντλεί την απόδοση ευθυνών σε υπηρεσιακούς παράγοντες, και μάλιστα με χαμηλές ποινές», υπογραμμίζει το ΚΚΕ.

«Η ζωή του Έλληνα αξίζει κάτι λιγότερο από 400 ευρώ», αναφέρει η Ελληνική Λύση. «Ντροπή και έγκλημα σε βάρος της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

