Μετά την Δανία και η Ολλανδία υπογράφει σύμφωνο ασφάλειας με την Ουκρανία

Η Ολλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υπογράψει μια 10ετούς διάρκειας συμφωνία ασφαλείας με την Ουκρανία για συνεχή στρατιωτική υποστήριξη, βοήθεια στην ανοικοδόμηση και βελτίωση της ουκρανικής κυβερνοάμυνας.

Η συμφωνία θα υπογραφεί σύντομα, βοηθώντας την Ουκρανία στον συνεχιζόμενο πόλεμό της ενάντια στη ρωσική εισβολή, δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Χάνκε Μπρούινς Σλοτ.

«Χωρίς δυτική υποστήριξη, η Ουκρανία, όπως την ξέρουμε, θα πάψει να υφίσταται», είπε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ. «Η ρωσική απειλή θα φτάσει πιο κοντά, ασκώντας πίεση στη σταθερότητα και την ασφάλεια της ηπείρου μας», πρόσθεσε.

Η Γερμανία υπέγραψε παρόμοια συμφωνία με την Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

