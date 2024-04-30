Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 30 Απριλίου 1841 - Το πρώτο ελληνικό χαρτονόμισμα - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα

  • 311  ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Σαν σήμερα

Ο αυτοκράτορας Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός εκδίδει διάταγμα, με το οποίο η χριστιανική θρησκεία αναγνωρίζεται επίσημα στη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία.

  • 1841 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ

Σαν σήμερα

Η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δραχμών.

  • 1927  ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σαν σήμερα

Περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού, για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού.

  • 1975  ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΣΑΪΓΚΟΝ

Σαν σήμερα

Οι Βιετκόνγκ καταλαμβάνουν τη Σαϊγκόν και το τελευταίο αμερικανικό ελικόπτερο απογειώνεται από την οροφή της πρεσβείας των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από τη χερσόνησο της Ινδοκίνας, ύστερα από εμπλοκή 20 ετών, έχοντας υποστεί δεινή ήττα, ενώ Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ ενοποιούνται υπό κομμουνιστική διοίκηση.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σαν Σήμερα
