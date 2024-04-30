Ένα 13χρονο αγόρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, όταν χτυπήθηκε άγρια από συνομήλικό του από άλλο Γυμνάσιο.

Σύμφωνα με το flamis.gr όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος λογομάχησε με συμμαθητή του ο οποίος για να λύσει τις διαφορές τους έφερε παρέα δέκα περίπου ατόμων από άλλο σχολείο, επίσης κοντά στο κέντρο της Πάτρας για να τον «αντιμετωπίσει».

Η σχολική συμμορία κάλεσε τον 13χρονο να πάει έξω από το Γυμνάσιο για να «συζητήσουν» και τότε άναψαν τα αίματα.

Ο τσακωμός ήταν άγριος, ενώ ένας από τη συμμορία τοποθέτησε ένα κλειδί ανάμεσα στα δάχτυλά του και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον 13χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά πάνω από το φρύδι.

Ο μικρός αιμορραγούσε και εκλήθη ασθενοφόρο ώστε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ενημερώθηκαν οι γονείς του, αλλά μέχρι και χθες δεν είχε γίνει γνωστό αν προχώρησαν σε κάποια μήνυση.

Οι συνομήλικοί του από το άλλο Γυμνάσιο μόλις κατάλαβαν τι είχε συμβεί εξαφανίσθηκαν.

Για το θέμα ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Προϊσταμένη Ευγενία Πιερρή έχει δώσει εντολή να γίνει έρευνα αμέσως με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, μετά τις διακοπές του Πάσχα. Καθότι το επεισόδιο συνέβη την τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων.

