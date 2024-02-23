Πέντε μετανάστες νεκροί από ανατροπή σκάφους ανοιχτά της Μάλτας

Πέντε μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στα ανοιχτά των ακτών της Μάλτας, ανακοίνωσε ο μαλτέζικος στρατός.

Άλλοι οκτώ μετανάστες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο υποδιοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Μάλτας, συνταγματάρχης Έντρικ Ζάχρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το συμβάν συνέβη το μεσημέρι ενώ το σκάφος οκτώ μέτρων έπλεε τέσσερα μίλια νότια της Μάλτας.

Περίπου 21 μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε κέντρο μεταναστών. Οι μετανάστες φέρεται να προέρχονται από τη Συρία, την Ερυθραία, την Αιθιοπία και την Αίγυπτο.

Πηγή: skai.gr

