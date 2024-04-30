Ένοπλος σκότωσε έξι ανθρώπους σε τζαμί στο Αφγανιστάν

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίσθηκε από επίθεση ενόπλου σε τζαμί της επαρχίας Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.

Χθες, Δευτέρα, «στις 21:00 (19:30 ώρα Ελλάδας), ένα πρόσωπο, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί, άνοιξε πυρ εναντίον πιστών σε τζαμί της συνοικίας Γκουζάρα», στο νότιο τμήμα της επαρχιακής πρωτεύουσας Χεράτ, με αποτέλεσμα «να σκοτωθούν έξι άμαχοι και ένας να τραυματισθεί», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αμπντούλ Ματίν Κάνι μέσω του X.

Μέχρι σήμερα το πρωί, κανένας δεν είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση σ' αυτή τη χώρα όπου σημειώνονται συχνά επιθέσεις της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K), το οποίο στοχοθετεί συχνά τη σιιτική κοινότητα.

Η οργάνωση ISIS-K είχε αναλάβει την ευθύνη για μια επίθεση με εκρηκτικά εναντίον μικρού λεωφορείου στις 21 Απριλίου σε συνοικία της Καμπούλ. Η επίθεση είχε στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ τρεις είχαν τραυματισθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

