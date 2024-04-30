Λογαριασμός
Ισραήλ: Διορία 72 ωρών για συμφωνία εκεχειρίας πριν την χερσαία επίθεση στη Ράφα

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Άμυνας ενέκρινε τα τελικά σχέδια για στρατιωτική δράση στην πόλη Ράφα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Ynet

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα

Διορία 48 έως 72 ωρών φαίνεται ότι δίνει το Ισραήλ στη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρος που προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων πριν ξεκινήσει τη χερσαία εισβολή στην πόλη Ράφα, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet. 

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, που επικαλούνται οι Times of Israel, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Άμυνας, Χέρτσι Χαλέβι ενέκρινε τα τελικά σχέδια για στρατιωτική δράση στην πόλη Ράφα, αλλά και για τους προσφυγικούς καταυλισμούς στο κέντρο της Λωρίδας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο οποίος δεν επικαλείται πηγή, ισραηλινά τανκ είναι παρατεταγμένα στα σύνορα της Γάζας και έτοιμα για το πράσινο φως για την έναρξη της επίθεσης, η οποία θεωρείται από το Ισραήλ ως η τελευταία απαραίτητη στρατιωτική δράση για την εκρίζωση των δυνάμεων της Χαμάς από τη Λωρίδα, παρά τις προειδοποιήσεις για μια αναμονή ανθρωπιστικής καταστροφής εάν οι άμαχοι δεν απομακρυνθούν από τον κίνδυνο.

Τα τακτικά σχέδια των μαχών ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει το Ynet. Περιλαμβάνουν μια σταδιακή εισβολή η οποία μπορεί να σταματήσει ή να καθυστερήσει σε περίπτωση προόδου στις συνομιλίες σχετικά με τις ομήρους.

