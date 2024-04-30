Ισραήλ: Διορία 72 ωρών για συμφωνία εκεχειρίας πριν την χερσαία επίθεση στη Ράφα

Διορία 48 έως 72 ωρών φαίνεται ότι δίνει το Ισραήλ στη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρος που προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων πριν ξεκινήσει τη χερσαία εισβολή στην πόλη Ράφα, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, που επικαλούνται οι Times of Israel, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Άμυνας, Χέρτσι Χαλέβι ενέκρινε τα τελικά σχέδια για στρατιωτική δράση στην πόλη Ράφα, αλλά και για τους προσφυγικούς καταυλισμούς στο κέντρο της Λωρίδας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο οποίος δεν επικαλείται πηγή, ισραηλινά τανκ είναι παρατεταγμένα στα σύνορα της Γάζας και έτοιμα για το πράσινο φως για την έναρξη της επίθεσης, η οποία θεωρείται από το Ισραήλ ως η τελευταία απαραίτητη στρατιωτική δράση για την εκρίζωση των δυνάμεων της Χαμάς από τη Λωρίδα, παρά τις προειδοποιήσεις για μια αναμονή ανθρωπιστικής καταστροφής εάν οι άμαχοι δεν απομακρυνθούν από τον κίνδυνο.

Τα τακτικά σχέδια των μαχών ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει το Ynet. Περιλαμβάνουν μια σταδιακή εισβολή η οποία μπορεί να σταματήσει ή να καθυστερήσει σε περίπτωση προόδου στις συνομιλίες σχετικά με τις ομήρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.