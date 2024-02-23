Περί τις 20 προσωπικότητες του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας της Ρωσίας καλούν τις αρχές να παραδώσουν το σώμα του Αλεξέι Ναβάλνι στους δικούς του, μία ημέρα αφού η μητέρα του κατήγγειλε ότι δέχεται εκβιασμό για να ενταφιάσει μυστικά τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης που πέθανε σε ύποπτες συνθήκες την περασμένη εβδομάδα στην φυλακή του στην Αρκτική.

Η ομάδα του Αλεξέι Ναβάλνι για την καταπολέμηση της διαφθοράς μετέδωσε μέσω των κοινωνικών μέσων τις δημόσιες αυτές εκκλήσεις που προέρχονται μεταξύ άλλων από τον βραβευμένο με το Νόμπελ Ειρήνης δημοσιογράφο Ντμίτρι Μουράτοφ, τον σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, τον συγγραφέα Βίκτορ Σεντερόβιτς, την ακτιβίστρια του συγκροτήματος Pussy Riot Ναντέζντα Τολόκονικοβα.

«Είναι ντροπή να το λες αυτό σε μία χώρα που θεωρείται ακόμη χριστιανική, αλλά δώστε στην Λιουντμίλα Ιβάνοβνα τον γιο της», δηλώνει ο Ντμίτρι Μουράτοφ, διευθυντής της ανεξάρτητης Novaïa Gazeta.

«Ο Πούτιν φοβόταν τον Ναβάλνι για πολλά χρόνια κατά την διάρκεια της ζωής του. Και ο Πούτιν φοβάται τον Ναβάλνι μετά τον θάνατό του - αφού σκότωσε τον Ναβάλνι, εξακολουθεί να τον φοβάται», δηλώνει ο Βίκτορ Σεντερόβιτς, που έχει κηρυχθεί «ξένος πράκτορας» από την Μόσχα για την επικριτική του στάση απέναντι στην επίθεση στην Ουκρανία.

Η ομάδα του Ναβάλνι κατηγορεί τις ρωσικές αρχές ότι τον σκότωσαν στην φυλακή και τώρα προσπαθούν να εμποδίσουν την δημόσια κηδεία του για να αποφύγουν τις εκδηλώσεις υποστήριξης των ρώσων πολιτών.

Εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν από την ρωσική αστυνομία την περασμένη εβδομάδα αποτίοντας φόρο τιμής στον μεγάλο πολέμιο του Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

