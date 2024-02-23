Ρωσία: Ιερείς ζητούν να παραδοθεί η σορός του Ναβάλνι στην οικογένειά του

Με ανοιχτή επιστολή τους προς τις ρωσικές αρχές, την οποία υπέγραψαν ήδη περισσότεροι από 400 ιερείς και θρησκευόμενοι Ρώσοι ζητούν να παραδοθεί η σορός του Ναβάλνι στην οικογένειά του, ώστε οι συγγενείς και ομοϊδεάτες να μπορέσουν να τον αποχαιρετίσουν και «να του κάνουν μια χριστιανική κηδεία».

«Κάθε άνθρωπος, το αξίζει αυτό , να τον κηδέψουν όπως αρμόζει σε ανθρώπους. Ακόμη και ο Πόντιος Πιλάτος, που έλαβε την απόφαση για την Σταύρωση του Ιησού από φόβο να μην γίνει αρεστός στον αυτοκράτορα, δεν προέβαλε εμπόδια στην παράδοση της σορού του Σωτήρος για την ταφή του. Μην γίνεσθε πιο σκληροί από τον Πόντιο Πιλάτο».

Ο πρώτος που υπέγραψε την επιστολή είναι ο ιερέας Αντρέι Κορότσκιν, ο οποίος τάχθηκε ανοιχτά κατά του πολέμου, μετακόμισε στην Γερμανία και για αυτόν τον λόγο αποπέμφθηκε από το αξίωμά του από την ηγεσία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη του ο ιερέας είχε πει:

«Θυμάμαι πως ο Ναβάλνι εξέπληξε τους πάντες όχι μόνο με την επιστροφή του στην Ρωσία, αλλά και με το ότι στην απολογία του, όταν το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή που του είχε επιβληθεί με αναστολή σε πραγματική ποινή, (20/2/2020), μίλησε ξαφνικά για τον Ιησού και την Βίβλο. Τότε είχε πει ότι θεωρεί τον εαυτό του Χριστιανό και ότι η πίστη τον βοηθά σε μεγάλο βαθμό να καταλαβαίνει ποιες αποφάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

» ‘Μακάριοι οι πεινώντες και οι διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται’, είναι η γνωστή αυτή φράση από το Ευαγγέλιο την οποία μνημόνευσε και διευκρίνισε τι σημαίνει για τον ίδιο αυτή η φράση: ‘παρά το ότι η χώρα μας έχει οικοδομηθεί πάνω στην αδικία και εμείς συγκρουόμαστε μαζί της, βλέπουμε ότι την ίδια στιγμή εκατομμύρια άνθρωποι θέλουν την αλήθεια. Θέλουν να υπάρξει αλήθεια και αργά ή γρήγορα θα το καταφέρουν. Θα χορτάσουν’».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

